Mis je de Avanskantine al? Student Freek legt uit hoe je thuis echte ‘Avans-snacks’ maakt

Voor iedereen die de Avanskantine mist: Communicatiestudent Freek Verschuren heeft dé perfecte oplossing: Freten met Freek. Op zijn Instagrampagina plaatst hij tutorials waarin hij uitlegt hoe je de gerechten uit de kantine thuis namaakt.

Het broodje Unox is volgens Freek perfect wanneer je een dikke kater hebt, de bospaddenstoelensoep wanneer je aan het eind van de maand geen geld meer hebt. Volgens hem scoor je met die laatste ook veel punten bij een potje Scrabble. “Zelf mis ik de broodjes Unox het meest”, geeft hij toe. “Dat vind ik echt het allerbeste katervoedsel als je naar een college moet. Ik denk dat ik een jaarsalaris aan die broodjes heb uitgegeven”, lacht hij.

Vier van de vijf Paul Rüppjes

In de eerste aflevering van Freten met Freek legt de tweedejaarsstudent dan ook uit hoe je de lekkerste broodjes Unox thuis maakt. Dit alles met een dikke knipoog, want aan het einde van het filmpje rate hij het befaamde broodje aan de hand van ‘Paul Rüppjes’. “Dit broodje, die ik heb geupgrade met spek en gebakken uitjes, krijgt wat mij betreft vier van de vijf Rüppjes. Vooral die saus is echt goed gelukt”, zegt Freek terwijl hij zijn vingers erbij aflikt.

De bospaddenstoelensoep die Freek in aflevering twee klaarmaakt, beoordeelt hij met evenveel Rüppjes als het broodje Unox. “De paddenstoelen snijd je in grove stukken en bak je in de wok even aan. Daarna fruit je de knoflook, ui en bleekselderij en giet je er bouillon en kookroom bij”, legt Freek de kijkers uit en trekt er een biertje bij open. Binnen een half uur is de soep klaar en serveert hij hem met een paar druppeltjes truffelolie. “Zo’n fles kost wel vijf euro”, waarschuwt hij, “maar dan heb je ook wat en je gebruikt het waarschijnlijk vaker.”

Mangosmoothie

In een van zijn posts waant Freek zich even in de kantine aan de Lovensdijkstraat waarin hij zijn volgers vraagt welke voedsel ze het meest missen. “Er is veel vraag naar de recepten van de soepen en broodjes, maar zelf ben ik naast het broodje Unox weg van de mangosmoothie. Die houdt me op de been na een nachtje stappen, dus ik denk dat ik ‘m maar eens moet gaan raten.”

“Het beoordelen an Avansvoer begon als een grap”, vertelt Freek verder. “Ik kreeg daar ontzettend veel reacties op. Daarom is het plan om ongeveer iedere anderhalf á twee weken een Freten met Freek plaatsen.”