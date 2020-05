Moederdagpakketten met producten van Tilburgse ondernemers: Avansstudent Jelle ondersteunt lokale economie

Jelle van den Hurk, derdejaars Business Innovation, startte samen met oud-Avansstudent Dieuwertje Vorstenbosch Lokale Zaken. Het is een initiatief om de lokale economie in Tilburg te ondersteunen. Met producten van lokale ondernemers hebben Jelle en Dieuwertje moederdagpakketten samengesteld die tegen kostprijs worden verkocht. “We hebben allebei de overtuiging dat de lokale economie en maatschappij erg waardevol is.”

Het pakket wordt de dag voor Moederdag thuisbezorgd in een tas van De Bovenste Plank, die tweedehands pop up shops organiseert, met daarin producten van verschillende kleine ondernemers. “Kaas van de Kaaszaak, een brownie van Pig and Rye, een vegan zeepje van Kunstlicht Design en een plantje van Daisy Lane zitten onder andere in het pakket”, somt Jelle op.

De twee Tilburgers kwamen op het idee om de lokale ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis. “Zelf hebben we ook een passie voor ondernemen. Ik ontwikkel websites en Dieuwertje is eigenaresse van DWARS Hotdogbar, waar ik ook werk. We hebben allebei de overtuiging dat de lokale economie en maatschappij erg waardevol is”, vertelt Jelle. “Nadat ik een artikel las over het Engelse stadje Preston, bekend van het Preston-model, werd die overtuiging bevestigd. Dat inspireerde mij om wat te doen voor de ondernemers in Tilburg.”

“Kopers kunnen een zelfgekozen bedrag schenken aan Lokale Zaken als blijk van waardering”



“Door het samenstellen van de moederdagpakketten, bundelen we de krachten van acht ondernemers. De pakketten verkopen we tegen kostprijs, zodat de ondernemer er zoveel mogelijk aan overhoudt”, legt Jelle uit. “Aan het einde van het bestelproces kan de koper kiezen of wij als initiatiefnemers ook wat mogen verdienen. Ze kunnen een zelfgekozen bedrag schenken aan ons als blijk van waardering.”

Drie verschillende prijsklassen

De pakketten zijn te koop in drie verschillende varianten en ook aan mensen met een kleinere portemonnee is gedacht. “Er zijn pakketten van 18,50 euro, 26,75 euro en 38,75 euro. Verschillende prijsklassen, zodat het hopelijk voor iedereen toegankelijk is.”

Afgelopen maandag stond de teller op zo’n honderd verkochte pakketten. Het sociale moederdagcadeau is nog te bestellen tot woensdag 6 mei, 20.00 uur.