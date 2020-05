Niet tappen maar poetsen: studenten zijn minder kritisch in zoeken naar werk

Door de coronacrisis zijn veel studenten hun bijbaan verloren. Om niet in geldnood te komen, melden velen van hen zich aan bij uitzendbureaus. Heel kieskeurig kunnen ze niet meer zijn, want het vacatureaanbod slinkt.

Veel studenten zitten door de coronacrisis zonder werk. Wie in de financiële problemen komt, mag van de minister extra lenen bij DUO. Maar daar zitten veel studenten niet op te wachten. Liever beproeven ze hun geluk bij een uitzendbureau.

Minder kritisch

Drie maanden geleden dachten ze bij uitzendbureau Studentalent nog: waar halen we genoeg studenten vandaan? “Nu denk ik: waar moet ik ze allemaal kwijt?”, zegt general manager Yvonne van Schijndel. “Het aantal inschrijvingen is sinds midden maart enorm gestegen. Eerder hadden we er zo’n honderd per week. Nu zijn dat er wel drie- tot vierhonderd.”

Van Schijndel merkt dat studenten nu veel minder kritisch zijn bij het kiezen van werk. “Schoonmaken, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, deden veel studenten eerst liever niet. Nu zeggen ze: is goed, zet me maar aan het werk. Ze moeten toch hun huur en collegegeld betalen.”

De uitzendbureaus zoeken hard naar goede vacatures. “We kunnen zeker niet iedereen plaatsen”, zegt Van Schijndel. “Maar onder de omstandigheden lukt het aardig. We verkennen ook allerlei nieuwe branches, zoals magazijnwerk, pakketbezorging en post sorteren.”

Halve kracht

Ook bij uitzendbureau De Werkstudent is het aantal aanmeldingen toegenomen, weet marketingmedewerker Arjan Nutart. Met hoeveel precies, kan hij niet zeggen. “Maar we zien dat heel veel mensen hard op zoek zijn naar werk.”

Ook volgens Nutart zijn studenten minder kritisch. “Ik denk dat mensen die eerst een baantje in de horeca hadden nu ook wel geneigd zijn om ander werk op te pakken. Het lastige is dat het aanbod afneemt. Bedrijven zijn nu heel voorzichtig of draaien maar op halve kracht. Ze hebben dus minder behoefte aan tijdelijk personeel.”

Toch legt de coronacrisis de ene branche meer windeieren dan de ander. Uitzendbureau YoungCapital, waar StudentenWerk onderdeel van is, ziet in bepaalde sectoren een “explosieve toename” van werk, zoals bij supermarkten, de logistiek, bezorgdiensten en in de medische sector. Het aanbod in de reisbranche, luchtvaart, horeca en de evenementensector neemt drastisch af.

Terrassen

Als het goed is, mogen vanaf volgende week cafés, restaurants en terrassen weer open. Biedt dat nog hoop voor studentenuitzendkrachten? Van Schijndel van Studentalent betwijfelt het. “De horeca is nog erg voorzichtig. Omdat ze nu nog maar zo weinig klanten binnen mogen laten, kunnen ze het vaak nog wel af met hun eigen vaste medewerkers.”