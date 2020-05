Nieuwe cao hogescholen: bonus van 880 euro en loonsverhoging

Illustratie Daan van Bommel

Medewerkers in het hbo krijgen een loonsverhoging van 2,75 procent en een eenmalige uitkering van 880 euro. Dat staat in de nieuwe cao voor het hoger beroepsonderwijs.

De vakbonden en de Vereniging Hogescholen leggen het principeakkoord aan hun leden voor. Als zij hun goedkeuring geven, is de nieuwe cao officieel beklonken. Hij loopt negen maanden: van 1 april tot 1 januari.

De loonsverhoging geldt per 1 juli. De eenmalige uitkering komt volgende maand al. Die uitkering is 880 euro bruto bij een voltijdsaanstelling. Wie in deeltijd werkt, krijgt een evenredig deel ervan.

Schaal 11

In de cao zijn ook afspraken gemaakt over functiewaardering: op welk niveau moet de hogeschool zijn medewerkers betalen? Eind vorig jaar werd bekend dat hogescholen daar zeer verschillend over denken.

Als je werknemers op masterniveau werft, moet je ze ook inschalen op masterniveau, vinden de partijen nu. Dat is volgens de onderhandelaars “minimaal loonschaal 11”.

De vakbonden hopen dat daarover discussie ontstaat binnen hogescholen, waar veel docenten met een mastertitel in schaal 10 zijn aangenomen. Met name de Hogeschool Leiden telt opvallend veel docenten in deze lagere schaal.

Waardering

Het is de vraag wat die discussie oplevert, want in de cao staat ook nog steeds: “De inrichting van het functiehuis is de verantwoordelijkheid van de hogeschool.” Wel gaat een delegatie van vakbonden en werkgevers met de instellingen praten over de juiste toepassing van de verschillende waarderingssystemen.