Nog geen coronacompensatie voor studenten

illustratie: Janine Jansen

Crisisgeld voor studenten? Nu nog niet, zeggen de vier regeringspartijen. Donderdag blokkeerden ze in de Tweede Kamer elk voorstel van de oppositie, soms met het kleinst mogelijke aantal stemmen.

Twee weken geleden maanden D66 en het CDA minister Van Engelshoven nog tot steunmaatregelen voor studenten. De minister zegde die toe, maar ze wilde eerst zeker weten welke studenten vertraging oplopen door de coronacrisis. Op voorhand zei ze dat vooral laatstejaars studenten voor financiële compensatie in aanmerking komen, maar verder wilde ze er niet op vooruitlopen.

Bijbaantje

Het ging de oppositie niet ver genoeg. De SP stelde twee weken geleden voor om alle studenten een half jaar collegegeld terug te geven. Uitgebreid onderzoek naar wie er compensatie verdient is dan niet nodig en studenten worden in één moeite door gecompenseerd voor het verlies van hun bijbaantje.

GroenLinks diende een minder vergaande motie in: alleen het collegegeld voor het aantal maanden dat studenten vertraging oplopen moet worden gecompenseerd. De PvdA ten slotte wil de steun beperken tot studenten met weinig geld. Voor elke maand studievertraging hebben zij langer recht op een aanvullende beurs.

De SP-motie werd donderdagavond met ruime meerderheid verworpen, maar die van GroenLinks ternauwernood: alleen de vier regeringspartijen en de PVV stemden tegen. Bij de PvdA-motie was het helemaal een dubbeltje op zijn kant: daar warenevenveel voor- als tegenstemmers. De motie kan later opnieuw worden ingediend.

Merkwaardig

D66-Kamerlid Paul van Meenen had twee weken geleden tijdens het debat al gezegd dat hij het onderzoek van de minister wilde afwachten. Het lijkt hem “vrij merkwaardig” om alvast voor te schrijven welke compensatiemaatregelen er moeten worden genomen terwijl de minister de problemen nog niet eens in kaart heeft gebracht. Zijn collega’s van CDA, VVD en ChristenUnie spraken dat niet tegen.

Maar Kirsten van den Hul, die de PvdA-motie had ingediend, vond het helemaal niet zo merkwaardig: het reisrecht is onlangs toch ook voor alle studenten met drie maanden verlengd? “Dat is gedaan omdat veel studenten zich begrijpelijkerwijs zorgen maken over hun financiële positie.”