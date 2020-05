OCW: 1,4 miljoen voor online onderwijs

Goed online onderwijs op poten zetten: daar kun je subsidie voor krijgen. Het ministerie van Onderwijs stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar. De toekenningen kunnen oplopen tot 175 duizend euro.

Het is geen bliksemsnelle regeling. De deadline voor de projectvoorstellen ligt in december en het duurt nog tot mei 2021 voordat het ministerie het geld daadwerkelijk verdeelt. Dan is het volgende studiejaar alweer bijna voorbij.

Toch zal deze regeling van ict-stichting SURF en het ministerie van OCW, die al sinds 2014 bestaat, meer aandacht trekken dan voorheen. Heel het hoger onderwijs moet immers de overstap maken naar een variant van afstandsonderwijs.

Hoger niveau

Minister Van Engelshoven vermoedt dat hogescholen en universiteiten door de coronacrisis meer online onderwijs willen ontwikkelen en hun online onderwijsmateriaal beter willen delen. “Met de regeling moedig ik deze ontwikkeling van harte aan”, zegt ze in het persbericht. Ze verwacht dat de projecten het onderwijs “naar een hoger niveau tillen”.

Het ministerie geeft een voorbeeld van een eerder project dat subsidie kreeg: een virtuele rechtszaal waarin studenten kunnen leren pleiten. Hun medestudenten kunnen in real timemeepraten.

Een ander voorbeeld is een platform dat vijf verpleegkundeopleidingen hebben ontwikkeld, waarop ze samen lesmateriaal “ontwikkelen, delen en beoordelen”. Inmiddels zijn zeventien instellingen erbij aangesloten.

Geen crisisregeling

Waarom het zo lang duurt om het geld te verdelen? Het is geen crisisregeling, is het antwoord. Het is een meerjarige subsidieregeling die nu eenmaal tijd in beslag neemt. “Het onderwerp is nu heel actueel”, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Maar het kost tijd om aanvragen in te dienen en te beoordelen, net als in voorgaande jaren.”