Oud-Avansstudent Anne-Claire doet mee aan Miss Nederland, maar daarvoor ging ze door een diep dal

Anne-Claire van der Putten, afgestudeerd aan de opleiding Social Work, is een van de honderd meiden die meedoet aan de castingdag van Miss Nederland. Op 13 juni presenteert zij zich aan de jury. Aan haar ‘jacht naar de kroon’, ook het gelijknamige tv-programma dat de missverkiezing in beeld brengt, ging een diep dal vooraf. “Ik had een depressie en was erg onzeker.”

“Met mijn deelname aan de verkiezing van Miss Nederland, wil ik het taboe doorbreken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid”, legt Anne-Claire uit. “Lange tijd zat ik zelf niet goed in mijn vel. Ik was depressief en vond mezelf niets waard. Mensen om me heen zeiden me dat ik er maar niet te veel over moest praten. Ook merkte ik dat zij me niet durfden aan te spreken over het feit dat ik ongelukkig was.”

Het was voor de Avansalumni daarom een eenzame periode, die ongeveer twee à drie jaar duurde. “Het is een taboe om je kwetsbaarheid te tonen, dat wil ik graag anders zien”, zegt Anne-Claire die na haar hbo-opleiding aan de universiteit van Maastricht een Master Mental Health ging doen. “Nadat ik zelf een psycholoog bezocht, besefte ik dat ik van die ervaring juist een kracht kan maken. Daarom wil ik graag zelf psycholoog worden om andere mensen te helpen.”

“Om toch al wat te betekenen voor anderen nu ik nog niet ben afgestudeerd, wil ik met mijn deelname aan de missverkiezing mijn bereik vergroten”, legt Anne-Claire uit. “Hopelijk kan ik via social media duidelijk maken dat het juist goed is om over psychische problemen te praten.”

Anne-Claire weet namelijk hoe fijn het kan zijn om juist wel over haar problemen te praten. “Waar mensen in mijn omgeving er niet veel van wilden weten, kon ik op Avans met mijn problemen terecht. Ik kreeg steun van medestudenten en docenten. Als ik wilde kon ik ze zelfs ’s avonds nog bellen. Dat heeft me geholpen in mijn herstel.”

Nog steeds is de oud-student verbonden aan de hogeschool. Nadat ze in 2018 afstudeerde, is Anne-Claire intakegesprekken gaan doen bij Social Work. “Het is leuk om voorlichting te geven en de studenten mee te geven dat ze deze opleiding moeten gaan doen omdat ze het honderd procent willen. Ook geef ik ze uitleg over wat ze te wachten staat.”

Ooit terug op Avans als docent

Geïnspireerd door haar docenten, is het haar droom om later als docent terug te keren bij de opleiding Social Work. “Maar nu eerst meedoen aan de missverkiezing.” Eigenlijk stond de castingdag eind april gepland, maar door het coronavirus kon dit niet doorgaan. Het gaf Anne-Claire wel langer de tijd om te oefenen op hakken van tien centimeter hoog. “Het is een drukke periode met oefenen en challenges doen. Zo heb ik een ontbijt gemaakt voor iemand die dat goed kon gebruiken in deze tijd.”

Ook opletten op voeding en beweging hoort erbij, ook al is Anne-Claire al tevreden met zichzelf. “Ik hoef niet af te vallen, ik ben gelukkig met hoe ik eruitzie. Ik draag liever uit hoe je goed voor je lichaam moet zorgen, want uiteindelijk wil je toch de beste versie van jezelf laten zien.”