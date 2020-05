Oud-student Katja genomineerd voor The Best Social Awards

Katja Diepstraten, in januari afgestudeerd bij Chemie in Breda, is genomineerd voor een award van The Best Social Media. Dat heeft ze te danken aan een oproep op LinkedIn. Daarin deelde ze dat ze vond dat er bij Kruidvat, waar ze werkte als vakkenvuller, te veel plastic zakjes gebruikt werden voor het verpakken van vracht.

De oud-student is in de race voor een award in de categorie Beste Bericht van de Buurman. Dankzij haar post op LinkedIn vorig jaar werd ze uitgenodigd in het distributiecentrum van A.S. Watson, moederbedrijf van Kruidvat, en mocht ze meedenken over een oplossing om het aantal plastic tasjes terug te dringen. Haar suggestie werd doorgevoerd en dat heeft als resultaat dat er jaarlijks bijna een miljoen plastic tasjes minder worden gebruikt.

Haar post met daarin het resultaat is vorig jaar massaal opgepikt en leverde haar veel media-aandacht op, van Editie NL tot het AD en van radiostation Sublime tot RTL Z. En nu dus een nominatie. “Ik vind het wel leuk dat The Best Social Media mij genomineerd heeft”, vertelt Katja. “Vorig jaar waren zij ook de eerste die een artikel over mij publiceerden.”

Onverwachts

Een vriendin appte Katja dat ze tussen de genomineerden van The Best Social Awards stond. “Zelf had ik er nog nooit van gehoord, laat staan dat ik wist dat ik genomineerd was. Dus het kwam heel onverwachts.”

Het meest trots is de oud-student echter op haar idee dat door A.S. Watson is overgenomen. “Een tijdje terug ben ik weer door het bedrijf benaderd. Ze hebben het idee uitgebreid waardoor er nog meer tasjes bespaard worden. Dat is voor mij het allerbelangrijkste en grootste compliment.”

Stemmen voor The Best Social Awards (categorie Beste Bericht van de Buurman) kan nog tot dinsdag 12 mei 18.00 uur.