Recap week 7: het belangrijkste corona- en Avansnieuws

Week zeven van de semi-lockdown zit erop. Ondanks de onderwijsluwe week en Koningsdag was er weer genoeg nieuws. Zie je door de bomen het bos niet meer of ben je afgelopen week wat minder online geweest? Dit zijn de belangrijkste nieuwtjes, verhalen en maatregelen van de afgelopen week.

Dinsdag

Hbo-studenten die naar de universiteit willen maar nog niet alle studiepunten hebben, mogen in september toch beginnen.

Sommige hbo’ers willen met hun propedeuse doorstromen naar de universiteit. Als zij door de coronacrisis net niet op tijd klaar zijn, mogen ze van de minister toch alvast beginnen, op voorwaarde dat ze de ontbrekende studiepunten later behalen.

Er komt steeds meer verzet onder studenten tegen online proctoring.

Je webcam aan terwijl je een tentamen maakt? Liever niet, zeggen politieke jongeren en studenten. Ze hebben grote bezwaren tegen ‘online proctoring’ en eisen een alternatief.

Woensdag

Een groot deel van de studenten verwacht studievertraging op te lopen. Dat blijkt uit twee afzonderlijke peilingen.

Veel studenten lopen door de coronacrisis studievertraging op, zeggen ze in twee verschillende enquêtes. Over het huidige online onderwijs aan hogescholen en universiteiten lopen de meningen sterk uiteen.

Studenten die zich beginnen te vervelen en ook duurzaam bezig willen zijn, kunnen meedoen aan de challenges van Green Office Avans.

Zwerfafval opruimen, geen plastic afval produceren en vegan eten. Ook tijdens de coronacrisis wil de GreenOffice van Avans studenten inspireren om duurzaam te leven. Ze doen dit door challenges uit te voeren die te volgen zijn op sociale media.

Donderdag

Avans vrij eenzaam in afwijzing online proctoring.

Studenten online in de gaten houden terwijl ze thuis hun tentamen maken? Avans en de Hogeschool Leiden zijn vooralsnog de enige hogescholen die vanwege principiële bezwaren niet werken op deze manier en erop vertrouwen dat hun studenten niet frauderen.

Vrijdag

Online proctoring: minister zegt ja, medezeggenschap wil vooraf meebeslissen

Mogen hogescholen en universiteiten hun studenten filmen tijdens een online tentamen? Het is crisistijd, dus van de minister mag de medezeggenschap zich ook achteraf over dit soort vragen buigen. Maar daar zijn studenten het niet mee eens. Avans is een van de weinige hogescholen die niet kiest voor proctocring.