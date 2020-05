Recensie: Even terug in Tilburg met coronafilm ‘Op Gepaste Afstand’

Bron: Instagram Pathé Thuis

Mis je je vertrouwde studentenstad nu we al zo lang thuis werken en studeren? Zwerf dan samen met Ilias en Eef door de lege straten van Tilburg in de eerste coronafilm van Nederland. ‘Op Gepaste Afstand’ is een korte film van een half uur en sinds 19 mei te zien op Pathé Thuis.

De twee dertigers komen elkaar toevallig tegen in het Spoorpark in Tilburg. Ilias, gespeeld door acteur Tibor Lukács, laat de hond van zijn buurvrouw uit als hij Eef tegenkomt. Noortje Herlaar speelt de rol van Eef, die uit voorzorg boodschappen doet voor haar bejaarde vader. Tijdens een wandeling door de straten van Tilburg praten ze over Nederland in lockdown en wat daar allemaal bij komt kijken.

Lege winkelstraten, terrassen en kroegen: de wandeltocht van Ilias en Eef gaat ook langs de Korte Heuvel, dé kroegenstraat van Tilburg. Een kroegeigenaar, vertolkt door Leo Alkemade, vertelt daar over de gevolgen van de coronacrisis terwijl hij zijn bar opknapt.

We zitten in een rare tijd, stelt de kroegeigenaar. Hoewel we de hele film door met onze neus op de feiten worden gedrukt, laten de twee acteurs de waardering van kleine dingen zien. Zo dansen en zingen ze samen in de Koepelhal en genieten ze op een bankje in de zon.

Social Distancing

Ondanks dat de korte speelfilm de verschillende aspecten luchtig brengt, worden de gevolgen van social distancing pijnlijk duidelijk wanneer Eef de boodschappen bij haar vader afgeeft. Een kort gesprek op afstand, de boodschappen hangen aan het poortje: het schetst Nederland in de anderhalve-meter-samenleving.

De regie is in handen van Jon Karthaus en de film is geproduceerd door NewBe, Johnnywood Productions & Bart Willemsen. Tijdens de driedaagse opnames is er gewerkt volgens een draaiprotocol dat is afgestemd op de richtlijnen van het RIVM. Op de set liep een corona-afstandbewaker die ervoor zorgde dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar hield.

Het verhaal zit goed in elkaar en is vermakelijk door de herkenbare situaties. Het thuiswerken (in joggingbroek), Ilias die zich ergert aan joggers die te dicht langs hem rennen en het boodschappen doen voor naasten, het zijn situaties waar we allemaal mee te maken krijgen. De film kijkt makkelijk weg, maar wees snel als je benieuwd bent geworden. ‘Op Gepaste Afstand’ is nog tot en met zondag gratis te zien op Pathé Thuis.