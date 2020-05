Recensie: wie heeft na het kijken van Into The Night nog zin om in een vliegtuig te stappen?

Dystopische films en series zijn populair. The Hunger Games trilogie was een kassucces en ook series als The Handmaid’s Tale, The 100 en The Rain weten miljoenen mensen te boeien. De nieuwe Belgische Netflix-serie Into The Night geeft een originele, claustrofobische draai aan het genre.

Er is iets mis met de zon. Die heeft plotseling een dodelijke kracht gekregen en doodt alles wat op zijn pad komt. Daarom kaapt een NAVO-soldaat het eerste het beste vliegtuig dat gereedstaat voor vertrek want een continue vlucht naar het westen is de enige manier om te overleven. Wat volgt is een zes afleveringen lange claustrofobische vlucht vol met onderlinge spanning, factoren van buitenaf en enorm veel cliffhangers.

Het scenario van Into the Night is geschreven door Jason George, een van de scenaristen van Narcos en de productie en regie is helemaal in Belgische handen. De belangrijkste voertaal in Into the Night is Frans, maar er wordt ook Vlaams, Engels, Russisch en Italiaans gesproken aan boord van het vliegtuig waarin een verscheidenheid aan karakters zich bevindt.

Waar de meeste dystopische films en boeken zich richten op het ontstaan van een samenleving na een catastrofaal evenement, biedt Into the Night een blik op het menselijk handelen op het moment dat de ramp zich nog voltrekt. Al moet je geen diepe pyschologische reflecties verwachten; de serie is met zijn korte, spannende afleveringen vooral gemaakt om zo snel mogelijk te bingen.