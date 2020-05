Stel je ‘corona’-vragen aan het College van Bestuur tijdens Avans Live

Heb jij een prangende vraag over de invloed van de coronacrisis op je studie? Stel hem aan Paul Rüpp en Jacomine Ravensbergen van het College van Bestuur van Avans. Tijdens de talkshow Avans Live beantwoorden zij samen met leden van het crisisteam een uur lang vragen van studenten en medewerkers.

Wil je meer weten over de keuzes die Avans maakt tijdens de coronacrisis? Over online lessen volgen of geven, toetsen maken of stagelopen? Wil je horen wat Avans doet aan het voorkomen van studievertraging? Of ben je benieuwd hoe het er op de hogeschool aan toe gaat als het nieuwe studiejaar start?

Wie donderdag 4 juni om 11.00 uur inlogt voor Avans Live, krijgt een uur lang de gelegenheid om vragen te stellen. Ook kun je suggesties delen of je zorg uiten. Je hoort waar andere studenten en medewerkers tegenaan lopen, wat goed gaat of juist niet. Studenten en medewerkers die zich aanmelden, ontvangen in de week van 1 juni de link om in te loggen.

De talkshow is later terug te kijken, met Engelse ondertiteling.