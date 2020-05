Student in het buitenland: “Het uitgaansleven is weer op slot vanwege een nieuwe corona-uitbraak”

Na een onderbreking van drie weken om zijn visum opnieuw aan te vragen, zit Commerciële Economiestudent Quint van der Linden weer in Zuid-Korea. In augustus verbleef hij er al voor zijn buitenlandminor, nu loopt hij er zijn afstudeerstage bij een start-up. Vanuit zijn gedeelde flat vertelt hij over het dagelijks leven in de hoofdstad Seoul.

Na je buitenlandminor besloot je ook je stage in Zuid-Korea te lopen. Vertel!

“Zuid-Korea is een interessant land met een heel andere cultuur dan Nederland. Tijdens de minor kreeg ik naar mijn mening daar niet genoeg van mee omdat ik vooral met andere uitwisselingsstudenten in contact kwam. Het leek me leerzaam om ook de (bedrijfs)cultuur in Zuid-Korea te ondervinden.”

Waar loop je stage en wat doe je precies?

“Ik loop stage bij Shuttle Delivery, een food delivery start-up. Het is een soort thuisbezorgd. Momenteel breidt het bedrijf zich uit naar verschillende zones in Seoul. Met restaurants, potentiële klanten, ga ik in gesprek en onderhandeling in de hoop dat ze met Shuttle Delivery in zee gaan.”

Sinds februari ben je aan de slag voor Shuttle Delivery. Wat zijn de grote verschillen in de bedrijfscultuur tussen Nederland en Zuid-Korea?

“Koreanen werken veel langer door, soms wel tot acht uur in de avond. De dag erna zijn ze er om negen uur alweer. Daarnaast valt me de hiërarchie die hier heerst op.”

Maak je je zorgen om je eigen gezondheid nu je in Zuid-Korea zit terwijl het coronavirus de wereld in z’n greep heeft?

“In het begin was het hier heftig. Zuid-Korea is het tweede land waar het virus uitbrak. Toen het onder controle was, werden er drie dagen lang geen nieuwe geïnfecteerden gemeld. Tot afgelopen weekend ging het de goede kant op, maar nu is men bang voor een tweede golf. Het uitgaansleven is weer op slot gegaan omdat het virus zich daar waarschijnlijk weer heeft verspreid. Zelf ben ik niet meer bang voor het virus omdat ik niet in de risicogroep val. Ik maak me weleens zorgen om mijn familie in Nederland, maar ik weet dat zij verstandig met de situatie omgaan.”

In Nederland werkt iedereen zoveel als mogelijk vanuit thuis. Jij doet dat sinds vandaag pas voor het eerst. Wat is er gebeurd?

“In het gebouw waar ik stage loop is een infectiegeval geconstateerd. We moesten het gebouw verlaten en mogen daar de komende veertien dagen niet komen. Het wordt daar nu helemaal gereinigd. Ik heb mijn beeldscherm en computer meegenomen naar huis zodat ik daar verder aan mijn stage kan werken.”

Quint is tussen de semesters door op vakantie geweest naar Vietnam

Zuid-Korea is niet in lockdown gegaan. Bij ons gingen onder andere horecagelegenheden, scholen en musea dicht. Hoe gaat Zuid-Korea om met het coronavirus?

“Het is hier heel georganiseerd, beter dan in Nederland denk ik. Overal hangen desinfectiepompjes. In het openbaar vervoer, in de lift en op het werk kun je zo vaak als je wilt je handen reinigen. Iedereen die symptomen heeft, kan zich gratis laten testen.”

“We hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van elkaar”

Dat is anders dan hier vanwege het tekort aan tests.

“Klopt! Een vriendin met wie ik in de flat woon kreeg symptomen en kon meteen getest worden. De volgende dag kreeg ze de uitslag al. Gelukkig bleek ze niet besmet. We hoeven ook geen anderhalve meter afstand te houden, maar dragen allemaal mondkapjes. Ik heb een zwarte katoenen die ik in de wasmachine kan doen. In het openbaar vervoer en op straat doe ik hem op. Ook krijg je een sms’je als je bij iemand in de buurt geweest die geïnfecteerd is.”

Wat vind je ervan dat er wordt bijgehouden waar je bent geweest?

“Ik snap dat het raar voelt, maar ik vind het niet erg. Zelf heb ik niks te verbergen en ik vind het wel handig om te weten als ik bij iemand in de buurt ben geweest die corona heeft. In tijden dat het coronavirus heerst, vind ik het een positieve ontwikkeling. In het begin kreeg ik ook weleens een melding. Het gaat hier zelfs nog verder: je krijgt ook een melding als je bij iemand in de buurt bent geweest die in contact heeft gestaan met een geïnfecteerd persoon.”

Lees meer: Verpleegkundestudent Angela geeft Ghaneese kinderen les in tandenpoetsen en hygiëne

Je loopt vijf dagen in de week stage, wat doe je de andere dagen?

“De toerist uithangen, haha! In de avonden ga ik vaak ergens eten. Dan ben je namelijk net zoveel geld kwijt als wanneer je het zelf maakt. In het weekend gaan we eropuit en bezoeken we bezienswaardigheden.”

De terugvlucht naar Nederland staat eind juni gepland. Wat staat er voor die tijd nog op je bucketlist?

“Ik wil graag mijn afstudeeropdracht afkrijgen en voldoende meekrijgen van de start-up. Tussen de minor en stage door ben ik op vakantie naar Vietnam geweest. Ik wil graag nog couchsurfen, logeren bij een Koreaans gezin zodat ik nog meer over de Koreaanse cultuur leer. Ook zou ik graag nog gaan sterrenkijken in het parken naar de grens tussen Noord- en Zuid-Korea.”