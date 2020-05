Studenten Elektrotechniek studeren af op geautomatiseerd tafelvoetbalspel

Joey (links) en Jurian (rechts) bij het tafelvoetbalspel.

Vierdejaarsstudenten Elektrotechniek in Den Bosch Joey Verhoeven en Jurian van den Bogert hebben als afstudeeropdracht een geautomatiseerd tafelvoetbalspel ontwikkeld. Jurian legt uit hoe ze op dat idee gekomen zijn gekomen.

Wie van jullie is eigenlijk de Messi van het tafelvoetbal?

“Eigenlijk zijn we dat allebei niet, daarom hebben we de robot gemaakt.”

De opdracht was een eyecatcher te maken: waarom kozen jullie voor een tafelvoetbalrobot?

“De opdracht is bedacht door de bedrijfsbegeleider op ons afstudeerbedrijf MODIS Engineering. Hij is een fanatieke voetbalfan.”

Jullie hebben een geautomatiseerd tafelvoetbalspel gemaakt, dat ziet er knap uit, maar zou je dezelfde techniek ook op andere zaken kunnen toepassen en kun je wat voorbeelden geven?

“Ja dat kan zeker. Het ligt aan de specificaties van de camera. De camera die wij nu gebruiken heeft de eigenschap dat deze veel beelden per seconde kan maken waardoor de bal goed te volgen is. Een soortgelijke camera kan worden gebruikt bij het scannen en detecteren van producten die op hoge snelheid langskomen. Een ander soort camera, waarbij de snelheid niet zo belangrijk is maar meer precisie, kan worden gebruikt voor het positioneren van robots of andere machines.”

Wat gaat er met jullie voetbalspel gebeuren? Komt het bij het bedrijf te staan, of gaan ze ermee beurzen op?

“Het idee is dat de robot op beurzen fungeert als blikvanger en daarmee het bedrijf Modis vertegenwoordigd. Op het hoofdkantoor wordt de robot getoond aan klanten en nieuwe werknemers. De werknemers kunnen hem gebruiken als oefen- en testmateriaal.”

Is het uiteindelijk mogelijk dat je tegen de computer kunt gaan tafelvoetballen?

“Ja dat is wel het doel van het project. Voor ons was het voornamelijk het vision systeem, simulatie en de positionering van de assen. Deze positionering hebben wij weergegeven in een simulatieapplicatie. De volgende stageopdracht voor nieuw studenten is om een mechanisch ontwerp te maken en daar de motoren aan te bevestigen. Deze motoren worden dan aangestuurd zoals dat ook in de simulatie werd gedaan.”