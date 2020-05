Studenten mogen waarschijnlijk tussen 11.00 en 15.00 uur in het ov

De Vereniging Hogescholen voert gesprekken met het kabinet over wanneer studenten met het openbaar vervoer kunnen reizen. Er wordt gepraat over een tijdslot tussen 11.00 uur en 15.00 uur waarin studenten gebruik kunnen maken van het ov. Tijdens deze uren gaan hogescholen dan ook bepaalde les- en tentamenmomenten weer roosteren.

Studenten wordt wel gevraagd zo veel mogelijk het ov te blijven mijden en het alleen te gebruiken als het niet anders kan. Ook zou er regionaal afgeweken kunnen worden van de landelijke lijn als blijkt dat het toch leidt tot grote drukte. Het uitgangspunt is dat studenten het ov niet belasten. Volgens de Vereniging Hogescholen moeten scholen hier met regionale vervoerders over in gesprek kunnen.

Er wordt verwacht dat de afspraken op 20 mei definitief worden gemaakt. Het staat in ieder geval al vast dat studenten buiten de spits zullen reizen. Het kabinet wil dat het hoger onderwijs bepaalde onderdelen, zoals practica of tentamens, vanaf 15 juni weer kan hervatten.