Studenten: videobellen prima, werkgroep is lastig

Plotseling kregen alle studenten afstandsonderwijs. Wat voor onderwijs waarderen ze en waar hebben ze moeite mee? De Landelijke Studentenvakbond vroeg het meer dan vierhonderd studenten.

Nog geen kwart van de studenten noemt het huidige afstandsonderwijs ‘goed’. In het hbo vindt veertig procent het zelfs ronduit slecht. Aan de universiteit zijn studenten iets milder, maar ook van hen is dertig procent ontevreden, staat in het rapport dat de LSVb vandaag heeft gepubliceerd.

Toch waarderen ze sommige delen van het onderwijs wel. Studenten blijken in deze crisis vooral blij te zijn met een-op-een-gesprekken in een online omgeving: meer dan zestig procent vindt dat ‘goed’ of zelfs ‘helemaal goed’.

Docenten krijgen sowieso veel waardering: “Veel docenten willen je graag helpen en zijn op meerdere momenten beschikbaar om even te bellen over studiegerelateerde vragen”, zegt een van de respondenten.

Hoorcolleges

Opgenomen hoorcolleges krijgen ook veel lof, maar de studenten zitten niet echt te wachten op online videomateriaal van andere universiteiten: slechts een op de drie heeft daar waardering voor. Bijna veertig procent vindt zulk materiaal niet goed, of zelfs ‘helemaal niet goed’.

Ook online werkgroepen vallen lang niet altijd mee. Bijna dertig procent vindt die groepen niet goed werken, tegen nog geen veertig procent die ze best goed vindt. Slechts een enkeling noemt ze ‘helemaal goed’.

Het is een verkennend onderzoek, onderstreept de LSVb. Het gaat slechts om 427 studenten, waarvan 95 van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en 76 van de Universiteit Utrecht. Een op de zeven respondenten heeft nog helemaal geen afstandsonderwijs gekregen.

Zorgen

Eerder had de LSVb al bekendgemaakt dat veel studenten met studievertraging in hun maag zitten: twee op de drie studenten maken zich zorgen of ronduit ‘veel zorgen’. Bijna de helft van de hbo’ers verwacht studievertraging, tegen ruim een kwart van de wo-studenten.