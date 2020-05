Internationale studenten stellen hun komst naar Nederland uit

Illustratie: Daan van Bommel

Internationale studenten willen nog steeds naar Europa komen, maar ruim de helft stelt zijn komst een jaartje uit vanwege de coronacrisis. Dat blijkt uit een grote enquête van onderzoeksbureau QS.

Het Britse bureau stuurde een vragenlijst naar bijna 80 duizend jongeren die in het buitenland willen studeren. Heeft het coronavirus hun plannen in de war geschopt en wat vinden ze van afstandsonderwijs?

Bijna 30 duizend van hen willen naar een Europese instelling: de meesten (58 procent) hebben al een opleiding uitgekozen en zijn bezig, of al klaar, met hun inschrijving. De rest (42 procent) is zich nog aan het oriënteren.

De enquête loopt nog steeds, maar QS rapporteert nu over de weken tot eind maart, toen de coronacrisis zich over de wereld verspreidde. In die weken zagen de onderzoekers steeds meer toekomstige studenten antwoorden dat het coronavirus hun plannen beïnvloedde.

Uitstel

Ruim de helft van deze groep potentiële studenten stelt de studieplannen een jaartje uit. Ze lijken niet zoveel interesse te hebben in afstandsonderwijs als alternatief voor het echte werk: studeren in een ander land.

Maar de groep die wél iets in afstandsonderwijs ziet, groeit: 28 procent nu, tegen 21 procent twee jaar geleden. Bovendien is dat vermoedelijk een onderschatting van de belangstelling, want de enquête werd afgenomen toen de crisis nog aan het uitbreken was.

Van degenen die online onderwijs wel zien zitten, noemt driekwart (75 procent) als reden dat ze ernaast kunnen werken. Bijna evenveel studenten vinden het een voordeel dat het niet uitmaakt waar je woont (72 procent).

Maar degenen die de voorkeur geven aan een gewone opleiding, hebben daar ook argumenten voor: ze willen toegang tot de faciliteiten van de universiteit (80 procent) en ze willen graag andere studenten ontmoeten (74 procent).

Waar de respondenten precies vandaan komen, laat QS bij navraag in het midden. Vermoedelijk krijgt het onderzoeksbureau de e-mailadressen van de universiteiten, die een eigen rapportage krijgen als ze meedoen met het onderzoek.

Brexit

Overigens stelde QS ook vragen over de invloed van de Brexit op de studiekeuze: 11 procent wil nu minder graag naar Groot-Brittannië. Met name Canada trekt nu meer aandacht van de potentiële internationals. Binnen Europa kunnen vooral universiteiten in Duitsland, Nederland en Frankrijk ervan profiteren.