De komende jaren verandert er een hoop in ons leven. Dat moet wel: we moeten anders leven, alles moet anders als we de aarde leefbaar willen houden. Daarom hebben docenten van Avans het Urban Living Lab in het leven geroepen. Een initiatief dat sinds dit jaar in De Koepel in Breda huist.

Met en voor de stad

Raymond Sparreboom (AE&I), een van de initiatiefnemers vertelt: “We hebben de ambitie om met en voor de stad multidisciplinaire projecten op te pakken met als doel duurzame ontwikkeling en innovatie in de stad te stimuleren. Deze ambitie richt zich op vier fronten: de zelfvoorzienende stad, de bereikbare en toegankelijke stad, de gezonde en leefbare stad, de duurzame stad. .”

Voor de coronacrisis zijn zeventig studenten van verschillende opleidingen in het Urban Living Lab Breda aan de slag gegaan met de eerste projecten, zoals Wijkgerichte Aanpak Energietransitie, verduurzaming basisscholen, herbestemming leegstand binnenstad, herbestemming Seeligkwartier, schuldpreventie jongeren en WMO-taxi. Daarnaast zijn studenten van de opleiding Communicatie onder meer bezig met het ontwikkelen van online sessies op een inhoudelijk thema: de vitale burger.

“We staan nog aan het begin van een boeiende ontwikkeling”, zegt Marcel Kesselring, docent bij de academie ACUE. “Het Urban Living Lab is een groeiende levende gemeenschap van studenten, docenten, onderzoekers, professionals die samen met inwoners werken aan nieuwe oplossingen. Het lab vormt een uitstekende plek om te experimenteren en een rijke leeromgeving voor studenten.”

Communicatiestudenten organiseren woensdag 27 mei van 10:30 tot 13:00 een online sessie speciaal voor docenten, onderwijscommissies, directies om samen de dialoog aan te gaan op basis van enkele praktijkvoorbeelden.

Daarnaast is er donderdag 28 mei tussen 16:00 en 18:00 een online sessie binnen het thema ‘De vitale burger’ dat aansluit bij programma City Deal Kennis Maken Breda. Deze sessie heeft tot doel om met elkaar te komen tot een aantal concrete punten waar samen mee aan de slag wordt gegaan na de zomer. Ook deelnemen? Check: https://urbanlivinglab.kenniscafe.net/welcome.