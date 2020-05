Verpleegkundestudent Jasmijn strijdt voor titel Miss Beauty of Noord-Brabant

Jasmijn Timmermans, derdejaarsstudent Verpleegkunde in Den Bosch, is een van de zeventien finalisten van Miss Beauty of Noord-Brabant. Ze houdt van glamour, make-up en kleding, maar wil het podium ook gebruiken om aandacht te vragen voor maatschappelijke kwesties.

“Eigenlijk ben ik altijd een beetje overdressed”, zegt Jasmijn. “Ik draag graag make-up. Ook al moet ik vroeg beginnen voor een ochtenddienst, dan probeer ik wel oogschaduw op te doen.” De derdejaars Verpleegkunde loopt stage in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. “Ik besteed aandacht aan details, heb bijvoorbeeld een roze glitterpen in mijn borstzakje. Patiënten merken dat op en vinden dat leuk. Ze onthouden je.” Ze zoekt bewust dat contrast op. “Ja, ik ben bezig met kleding en make-up, maar ik kan ook iets voor mensen betekenen.”

Nooit eerder had Jasmijn zich ingeschreven voor een missverkiezing, maar als ze het bij andere meiden op Instagram voorbij zag komen, was ze wel geïnteresseerd. “Het is niet alleen rondlopen in een mooie jurk, je bent met veel meer bezig. Je moet je inzetten voor het goede doel, bezighouden met maatschappelijke kwesties. Dat wilde ik weleens proberen en daarom heb ik me ingeschreven voor Miss Beauty of Noord-Brabant.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Foto: John Vermeeren

Haar moeder snapte in eerste instantie niet goed waarom ze daaraan mee wilde doen. “In Nederland zijn missverkiezingen ook niet zo bekend. Maar nu ik finalist ben, is mijn moeder heel enthousiast.” Jasmijn heeft wel een idee waarom ze het tot de laatste achttien geschopt heeft. “Ik wist niet wat ik van de castingdag moest verwachten, en daarom was ik niet gestrest. Ik had niks ingestudeerd en kwam daardoor echt over, denk ik.” Nu heeft ze een contract op zak en een sjerp, waarmee ze regelmatig poseert op Instagram.

Geld inzamelen

De finale van Miss Beauty of Noord-Brabant is verplaatst naar begin volgend jaar vanwege de coronacrisis en het verbod op evenementen tot 1 september. Daardoor duurt het voortraject langer, maar dat is geen probleem voor Jasmijn. “Zo kan ik meer doen. We moeten bijvoorbeeld geld inzamelen voor de LINDA.foundation. Ik merk wel dat het nu lastiger is om iets te organiseren.”

Social media zijn een belangrijk onderdeel van de verkiezing. ”We maken bijvoorbeeld filmpjes over een thema als vrijheid, maar ook challenges waarbij we full glam make-up bij onszelf moeten aanbrengen.” Haar deelname aan Miss Beauty of Noord-Brabant zorgde ervoor dat Jasmijn durfde te doen wat ze al lange tijd wilde: make-up tutorials opnemen en op Instagram plaatsen. “Dat was altijd al een hobby, maar ik durfde het niet omdat ik bang was voor de reacties. Nu dacht ik: boeiend! Ik krijg veel reacties op de tutorials, vooral positieve.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Er is tussen de kandidaten van de verkiezing geen sprake van haat en nijd, vertelt Jasmijn. “We zijn juist vriendinnen geworden, we helpen elkaar en stellen vragen over hoe de anderen iets aanpakken. Als we een foto moeten insturen voor een challenge, sturen we die eerst naar elkaar en daarna naar de organisatie.”

Internationaal

Jasmijns uiteindelijke doel is het winnen van de internationale verkiezing. Als ze het schopt tot Miss Beauty of Noord-Brabant, dan wil ze door voor Miss Intercontinental Netherlands en daarna Miss Intercontinental. “Dat is mijn ultieme droom. Ik kan dan laten zien wat ik belangrijk vind. De zorg bijvoorbeeld. Veel verpleegkundigen hebben het nu drukker dan normaal. We doen altijd ons uiterste best voor patiënten, maar wat we precies doen is voor sommige mensen niet duidelijk. Ik krijg vaak te horen dat we er zijn om billen te wassen.” Als de Verpleegkundestudent die titels wint, kan ze meer mensen bereiken en meer betekenen voor een ander.

‘We doen altijd ons uiterste best voor patiënten, maar wat we precies doen is voor sommige mensen niet duidelijk’

Ze is wel wat gewend, want ze werkt normaal gesproken naast haar opleiding in een verzorgingshuis. “Nu even niet, want ze zijn daar bang voor kruisbesmetting vanuit het ziekenhuis. Maar ik verzorg vaak mensen met infectieziektes en ben het gewend helemaal ingepakt een kamer binnen te gaan.”

De hectiek in een ziekenhuis is heel anders dan in een verzorgingshuis, maar het is wel de plek waar Jasmijn straks wil werken. De acute zorg trekt haar, ze ziet zich later wel als verpleegkundige op de spoedeisende hulp of ambulance werken. “Vorig jaar heb ik een dag meegelopen op de intensive care. Echt mijn ding. Daar heb ik wel heftige dingen gezien. Maar als er iets gebeurt, kan ik de knop omzetten en meteen handelen.”

Ziekenhuis is leger

Door de coronacrisis gaat het er in het ziekenhuis waar Jasmijn stage loopt wat anders aan toe dan normaal. Afdelingen zijn samengevoegd, infectiepreventie is nog belangrijker geworden en het ziekenhuis is leger doordat er bijna geen bezoek mag komen. Ook als iemand terminaal is, mogen er maar weinig mensen langskomen. “Gelukkig worden er in die gevallen ook wel uitzonderingen gemaakt. Ik heb zelf net afscheid moeten nemen van mijn stiefoma, dus ik weet hoe het is. Ik kan me goed inleven. Je wil familieleden een mooi afscheid bieden, maar dat kan nu niet altijd. Maar ik merk dat mensen begripvol zijn.”

Zelf probeert Jasmijn haar steentje bij te dragen aan de bewustwording rondom corona door filmpjes op te nemen, onder andere voor de Facebookpagina van de Bossche wijk waar ze woont. In die filmpjes riep ze mensen op om thuis te blijven en legde ze uit waarom dat belangrijk is. “Ik kom met voorbeelden, vertel bijvoorbeeld dat voor sommige coronapatiënten ademen al te veel moeite kost.” Ze vindt het ook belangrijk dat mensen die thuisblijven waardering krijgen. Ze wil daarom in haar wijk kaartjes verspreiden met daarop ‘Bedankt dat je thuisblijft’.

Voor de Verpleegkundestudent gaat het leven grotendeels door, ondanks de coronacrisis. “Voor mij is er weinig veranderd, ik loop gewoon stage en mijn wekker gaat nog steeds om kwart voor zes ’s ochtends.”