Voorzichtig gaan de hogescholen weer open

Vanaf 15 juni mogen universiteiten en hogescholen misschien weer studenten toelaten tot hun gebouwen voor tentamens en praktijkonderwijs. Maar het blijft oppassen: iedereen moet anderhalve meter afstand houden en handen wassen.

“Het kabinet vindt het van groot belang om studievertraging van leerlingen en studenten van het mbo en ho te voorkomen”, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit betekent dat studenten weer gebruik gaan maken van treinen en bussen. Hun mobiliteit krijgt voorrang boven andere groepen die van het openbaar vervoer gebruik maken, schrijft De Jonge, “vanwege de maatschappelijke impact van deze sectoren”.

Bus en trein

Het openbaar vervoer is wel een risico in de verspreiding van het virus, omdat het lastig is om genoeg afstand te houden in een trein of bus: mondkapjes worden verplicht gesteld om het risico op besmetting enigszins te verkleinen.

Universiteiten en hogescholen moeten daarom afspraken maken over het gebruik van het openbaar vervoer. Dat wil zeggen, ze moeten voorkomen dat studenten in de spits reizen.

Ook moeten de instellingen de onderlinge afstand van anderhalve meter kunnen garanderen en zorgen dat de ‘hygiënemaatregelen’ worden geïntensiveerd. Ze moeten dus vaker schoonmaken en meer gelegenheid bieden tot handen wassen.

Premier Mark Rutte gaf gisteravond in zijn persconferentie een ‘winstwaarschuwing’: het kan allemaal alleen als het virus niet opnieuw oplaait. Mochten er toch weer meer mensen ziek worden, dan kan het kabinet alsnog op de rem trappen.

Campagne

Gisteren trapten de universiteiten een campagne af om iedereen te laten zien dat ze de vinger aan de pols houden: ‘On campus als het kan, online omdat het kan’, is de nieuwe slagzin. Ze bereiden zich voor op voorzichtige heropening, is de boodschap.

In meer of minder detail brengen verschillende bestuurders al plannen naar buiten. De rode draad is dat studenten minder op de campus komen dan voorheen, maar dat de deur wel op een kier staat. Grote hoorcolleges zijn voorlopig nog uit den boze, maar kleine werkgroepen of tentamens op locatie behoren wellicht tot de mogelijkheden.