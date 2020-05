Wanneer kunnen studenten weer naar het buitenland?

Illustratie: Elmarye Aaij

Een paar maanden in Parijs, Berlijn of Barcelona studeren? Het is de vraag wanneer dat weer kan. Nederlandse universiteiten en hogescholen overwegen om de internationale uitwisseling een poosje uit te stellen.

Aan de Universiteit van Amsterdam hebben ze de knoop al doorgehakt: studenten kunnen na de zomervakantie niet op uitwisseling naar het buitenland. Uitwisselingsstudenten kunnen in het eerste semester ook niet naar de UvA komen.

Die beslissing is genomen “in nauw overleg met de andere Nederlandse universiteiten”, al hebben de meeste andere er nog niets over aangekondigd. Maar de beslissing komt natuurlijk niet uit de lucht vallen.

Avans

Avans vraagt studenten met klem om voor komend studiejaar geen plannen te maken voor een verblijf buiten de Europese grenzen. De hogeschool acht de risico’s voor een verblijf buiten Europa te groot en vreest bijvoorbeeld dat studenten niet meer terug kunnen keren als er toch een lockdown komt.

Voorbereidingen voor een verblijf binnen Europa kunnen wel gewoon doorgaan. Bij de meeste Europese partnerinstellingen wordt namelijk vooralsnog uitgegaan van een start in september.

Reislustig

Zelfs de meest reislustige studenten zullen vermoedelijk aarzelen om alvast een ticket te boeken of een kamer te huren. Vrijwel alle uitwisselingsprogramma’s zijn dit collegejaar voortijdig afgebroken (of online voortgezet) vanwege de coronacrisis. Niemand weet wanneer die weer voorbij is.

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ heeft tussen 18 april en 8 mei zijn licht opgestoken bij de bureaus buitenland van 36 hogescholen en 12 universiteiten. In die weken overwoog bijna de helft om de uitwisseling in het eerste semester van het nieuwe studiejaar af te blazen. Het zullen er niet minder zijn geworden.

Het is dus zoeken naar alternatieven. Tachtig procent is positief over alternatieve programma’s als blended mobility. Daarin krijgen de studenten eerst online les en gaan ze pas naar het buitenland als de kust veilig is.

Verre van ideaal

Dat is verre van ideaal, erkent Erasmus+-woordvoerder Jeroen Wienen. “Maar het voordeel is dat je dan toch met andere studenten in een international classroom terechtkomt, bij een buitenlandse instelling met een heel andere onderwijscultuur dan de Nederlandse. Ook dat kan een leerzame ervaring zijn. En de hoop is natuurlijk dat je na een tijdje alsnog naar het buitenland kunt afreizen.”

Erasmusbeurs

Krijg je een Erasmusbeurs voor zo’n online-programma? Waarschijnlijk wel, maar hoeveel precies is nog even de vraag. De hoogte van de beurs is normaal gesproken afhankelijk van je bestemming (goedkoper land? Lagere beurs!). Als studenten het buitenlandse programma vanuit hun eigen land moeten volgen, zijn de kosten lager: ze hebben geen reiskosten en geen extra verblijfkosten. Eind deze maand wordt een besluit vanuit Brussel verwacht.