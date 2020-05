Zorgen om internationale studenten

Illustratie: Daan van Bommel

Studenten uit het buitenland hebben het niet makkelijk in de coronacrisis. Ze komen in de financiële problemen en krijgen te weinig Engelstalige informatie, zeggen studentenorganisaties.

“We hebben internationale studenten in grote aantallen naar Nederland gehaald”, zegt Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond. “Nu ze in de knel komen moeten we ook voor ze zorgen.”

De internationale studenten verliezen vaak hun bijbaan, staat in een gezamenlijk persbericht van LSVb, ISO en het Erasmus Student Netwerk. Sommigen kunnen ook niet terugvallen op steun van hun ouders, als die in de crisis eveneens hun baan verliezen. Daardoor wordt het voor hen steeds lastiger om het collegegeld en de huur te betalen.

Centrale website

De studenten zouden op zijn minst goede informatie over covid-19 moeten krijgen, vindt Kees Gillesse van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “De overheid neemt besluiten die impact hebben op internationale studenten. Daarvoor moet één centrale, up-to-date, Engelstalige website zijn.”

Na afstuderen kunnen de internationals van buiten Europa ook in de problemen komen, want dan moeten ze binnen een jaar een baan vinden. Er is nog geen coulanceregeling voor deze groep. Regeringspartij D66 heeft gisteravond Kamervragen gesteld over de positie van internationale studenten en kennismigranten.