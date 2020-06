Zó sporen Avansstudenten Generatie Z aan om plastic op te ruimen

Studenten Business Innovation sporen ‘Generatie Z’ aan om plastic op te ruimen. Ze bedachten een spaarsysteem met stickers. “Het resultaat van een half uurtje plastic opruimen, kunnen ze uploaden in een app.”

Ze bedachten het concept voor een project getiteld SDG in Motion. Hiervoor houden derdejaarsstudenten zich bezig met het bedenken van innovatieve oplossingen in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

“Kinderen kunnen stickers verzamelen in lokale supermarkten. Die plakken ze vervolgens in een spaarboekje. Een beetje zoals de voetbalplaatjes van Albert Heijn”, legt Avansstudent Renate Coppelmans uit. Samen met studiegenoten Michelle van den Heuvel, Nino van Delft, Nick Oosenburg en Katja Derksen bedacht ze dit idee voor het bedrijf BrandLoyalty.

“We willen Generatie Z aansporen om plastic op te ruimen door ze de opdrachten te laten uitvoeren die op de stickers staan”, vertelt Michelle. “Een van de opdrachten is het opruimen van plastic in het bos. Al is het maar een half uurtje”, zegt Renate. “Het resultaat daarvan kunnen de

kinderen delen in een app die we nog willen ontwikkelen.”

Superhelden

Aan elke doelstelling hebben de studenten een superheld gekoppeld. “Daarmee kunnen de kinderen zich identificeren en voelen zij zich ook een superheld als ze plastic hebben opgeruimd. Ook kunnen ze voor de challenges prijzen winnen, die ze ophalen bij hun supermarkt.”

Het innovatieve idee Challanges is door de jury van SDG In Motion tot beste idee benoemd. Volgens het juryrapport sluit het ontwerp goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Daarnaast is de jury gecharmeerd van de slogan van de studenten: ‘Youth is our biggest sustainability’.

Om het concept verder te ontwikkelen, hebben de Business Innovationstudenten wel de hulp nodig van BrandLoyalty. “Met hen zijn we nu in gesprek over de resultaten van het concept. Het zou mooi zijn als we er mee verder kunnen”, zegt Renate.