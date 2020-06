Artistieke hbo’er heeft het zwaar in crisistijd

De gevolgen van de crisis voor afgestudeerde hbo’ers zijn over het algemeen redelijk binnen de perken gebleven, blijkt uit nieuw onderzoek. Kunstenaars, zzp’ers en afgestudeerden met een migratieachtergrond zijn wel iets minder optimistisch.

De arbeidsmarkt zag er voor hbo’ers zonnig uit, maar toen stak covid-19 de kop op. Het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) onderzocht daarom de gevolgen van de crisis onder bijna 16 duizend hbo’ers die tussen 2013 en 2018 zijn afgestudeerd.

De studie is een vliegensvlug uitgevoerde ‘corona-update’ van de jaarlijkse HBO-monitor. Daaruit bleek immers dat hbo’ers het prima deden op de arbeidsmarkt. Maar houden die cijfers stand in crisistijd?

Valt mee

Door de gunstige arbeidsmarktpositie van hbo’ers vóórdat de crisis uitbrak, valt de klap over het algemeen mee: 4,6 procent van de respondenten was in mei werkloos. Ongeveer de helft wijt die werkloosheid aan de coronacrisis. Verder is 23 procent van de respondenten bang voor verlies van werk. Ook ondervindt 14 procent meer financiële problemen.

Geldproblemen

Wie inzoomt op verschillende subgroepen, ziet een wat grimmiger beeld. Dat geldt vooral voor afgestudeerden die in artistieke beroepen werken. Bijna de helft werkt minder uren dan voor de crisis en maar liefst 58 procent is bang om werk te verliezen. Ook had 39 procent meer geldproblemen dan voor de crisis.

Veel hbo’ers die als zelfstandige werken hebben het zwaar in coronatijd. Ruim de helft draait minder uren en een ruime meerderheid van hen (80 procent) heeft die uren niet doorbetaald gekregen.

Van de afgestudeerde hbo’ers met een migratieachtergrond heeft 5,4 procent sinds de crisis zijn baan verloren. Van de groep die nog wel werk heeft, is ongeveer een derde bang deze te verliezen. Ook kampt ongeveer een kwart met meer geldproblemen dan voor de crisis.

Momentopname

De cijfers komen voor de onderzoekers niet helemaal uit de lucht vallen. De gevolgen van de crisis voor de culturele sector en voor zzp’ers zijn immers veel in het nieuws geweest. De resultaten voor hbo’ers met een migratieachtergrond zijn lastiger te verklaren.

De update blijft een momentopname, benadrukken de onderzoekers. Afhankelijk van hoe de crisis zich ontwikkelt, ziet het plaatje er binnenkort misschien weer heel anders uit. Het onderzoek zal daarom de komende maanden nog een aantal malen worden herhaald.