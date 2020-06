Avans hoopt dat de internationale studenten komen, maar hoe moet dat in het nieuwe normaal?

Illustratie: Daan van Bommel

Normaal gesproken krijgt het International Office van Avans vragen over huisvesting in Noord-Brabant, verzekeringen en de introductiedagen. Maar momenteel is het corona, corona en nog eens corona. Want het onderwijs wordt in het nieuwe collegejaar totaal anders. En over het reizen heerst nog steeds onzekerheid.

Ook dit jaar hebben een hoop ‘internationals’ zich aangemeld voor de verschillende Engelstalige bachelor en masterprogramma’s van Avans, vertelt Noortje de Kort van het International Office (IO) van Avans. “Een deel van hen had zich voor de coronacrisis al aangemeld, maar tijdens de uitbraak bleven de aanmeldingen nog steeds binnenstromen.”

Collega Maike Haverman van het IO plaatst er meteen een kanttekening bij: “Een aanmelding is nog geen garantie dat de student ook echt deze kant op komt. Studenten regelen hun aanmelding regelen, met het risico dat corona toch roet in het eten gooit.”

Aanmeldingen gelijk met vorig jaar

Dat zegt ook Yvonne Kanters, academiedirecteur bij Avans School of International Studies (ASIS). “Als ik naar ASIS kijk, dan loopt het aantal internationale aanmeldingen ongeveer gelijk met vorig jaar. Maar we verwachten dat de conversie minder zal zijn. Met internationaal onderwijs weet je ook in een normale situatie ook pas in oktober of ze er écht allemaal zijn.”



De vraag die het International Office van Avans vaak krijgt: kan ik komend semester nog steeds bij Avans studeren? Het algemene beleid van Avans is, om ondanks de onduidelijkheid over de toekomst, alle activiteiten voort te zetten. Dus werving, aanmelding, intake: alles gaat door. De Kort: “We hopen alle studenten gewoon toe te kunnen laten. In welke vorm dat gaat gebeuren hangt in sterke mate af van hoe de situatie in augustus en september is en wat er mogelijk is binnen de richtlijnen die dan gelden. Veel is nu onzeker.’’

Alles online

Bij ASIS zetten ze in ieder geval alle zeilen bij om colleges en iedere vorm van assessments in het eerste semester online te verzorgen. Fysieke bijeenkomsten zijn voorlopig verleden tijd. Aankomende internationale studenten worden daarvan op de hoogte gehouden. “We vinden het heel belangrijk dat studenten weten dat ze welkom zijn, dus benaderen we ze heel actief, ook om ze gerust te stellen: het onderwijs gaat door, ze kunnen in september gewoon beginnen, maar dan vanuit huis”, vertelt Kanters. ASIS heeft ervoor gekozen om het onderwijs in de eerste zes maanden volledig online te verzorgen.

Zo’n online semester geldt overigens niet voor álle uitwisselingsstudenten, zo vertelt Avans-bestuurslid Jacomine Ravensbergen. Maar terug naar normaal zit er voorlopig ook zeker niet in. Ze gebruikt de term ‘hybride’: “Een mix van online en fysiek onderwijs.”

Waarom heeft Avans er niet voor gekozen om internationale studenten voorlopig te weren? “De internationale uitwisseling is heel belangrijk voor Avans”, benadrukt Ravensbergen. “Zeker bij de internationale opleidingen. Interactie met andere culturen en studenten is een essentieel onderdeel van het programma.”

11 procent

Het aantal internationale studenten op de universiteiten en hogescholen samen ligt nu op zo’n 11 procent van de totale studentenpopulatie, voor de universiteiten alleen gaat het om 20 procent. De algemene verwachting is dat dit percentage vanwege de coronacriss volgend jaar daalt.



Uit een onderzoek van internationaliseringsorganisatie Nuffic blijkt dat een kwart van de internationale studenten afziet waarschijnlijk afziet van een komst naar Nederland. De studenten geven aan dat beperkte financiële mogelijkheden en de reisbeperkingen voor veel onzekerheid zorgen.

Complete ervaring

Colleges deels, of volledig online: het zou een reden kunnen zijn om toch af te zien van een buitenlandstudie. “Internationale studenten kiezen niet alleen voor een studieprogramma”, zegt De Kort van het IO. “Ze willen de complete ervaring die bij een opleiding in het buitenland hoort, inclusief het bruisende studentenleven. In deze nieuwe situatie is die ervaring natuurlijk heel anders.’’

Nieuwe realiteit

Dat erkent ook Kanters. “We doen alles wat we kunnen om de buitenlandervaring zo mooi en compleet mogelijk te maken. Er worden momenteel mooie programma’s op touw gezet, daar ben ik supertrots op. Maar het is natuurlijk wel een uitdaging om het gemeenschapsgevoel op afstand te realiseren. We hebben nu eenmaal te maken met een nieuwe realiteit.”

Ravensbergen beaamt dat:”Culturele interactie beperkt zich niet alleen tot de colleges. Hoewel er prachtige initiatieven zijn bij ASIS en andere academies, wordt het een uitdaging om de interactie voldoende in onze community te krijgen. Daar heb ik ook nog wel zorgen over.”

Uitstel

Uit een Brits onderzoek blijkt dat internationale studenten nog steeds graag naar het buitenland willen, maar dat ongeveer de helft zijn komst een jaartje uitstelt vanwege de coronacrisis. De studenten geven in dat onderzoek aan niet enthousiast te zijn over afstandsonderwijs als alternatief voor de echte buitenlandervaring.

Haverman van het IO ziet ook bij Avans een kleine trend: een groep studenten die zich eerst voor het najaarssemester had ingeschreven, heeft het verzoek ingediend om het naar het voorjaarssemester te verschuiven. “Maar dit is echt maar een kleine groep”, benadrukt ze.

Vorig jaar kwamen in Nederland de meeste internationals uit Duitsland (22.584). Maar de Italianen (4.814) vinden hun weg naar de Nederlandse collegebanken ook steeds vaker. Op de derde plaats stonden de Chinezen met ruim 4.547.