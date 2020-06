Avans Live: het gaat goed met de Avanskat en andere prangende vragen beantwoord

Anderhalf uur lang konden studenten, docenten en medewerkers van Avans met hun prangende vragen terecht tijdens een Q&A, live uitgezonden vanuit het Atrium in Den Bosch. Te gast waren bestuursleden Paul Rüpp, Jacomine Ravensbergen en twee leden van het crisisteam, Gabriëlle Leijh en Arnaud Opdam. Punt keek mee en licht de opvallendste vragen er voor je uit.

De interactieve Q&A is opgedeeld in drie verschillende thema’s: studeren en werken op afstand, veiligheid en welzijn en de start van het nieuwe schooljaar. Per onderwerp geven kijkers hun mening door stellingen te beantwoorden en vragen in te zenden.

Waarom hebben jullie tóch de keuze gemaakt om (alle studenten) tentamens te laten maken in de Avansgebouwen?

“We hebben maar een klein aantal studenten naar de Avansgebouwen laten komen om tentamens te maken”, benadrukt Paul Rüpp. “Dat zijn tentamens die niet online konden worden gemaakt.” Van de 33.000 studenten die Avans telt, hebben zo’n 1000 studenten per dag een tentamen op locatie gemaakt. “Dat is maar een fractie omdat we niet meer capaciteit hebben om alle studenten op locatie tentamens te laten maken”, valt Arnaud hem bij.

Mag een opleiding zelf kiezen hoe de diploma-uitreikingen eruit komen te zien?

“Iedere academie is vrij om zijn eigen invullen te geven aan de diploma-uitreiking”, legt Gabriëlle Leijh uit. “Er is wel een setje regels waar zij zich aan moeten houden. Zo moeten ze voldoen aan de voorwaarden van het RIVM en moet het persoonlijke en betrokken karakter van Avans terugkomen in de uitreikingen.”

Paul Rüpp fantaseert over een drive-thru diploma-uitreiking. “We moeten uitzoeken wat de mogelijkheden zijn, omdat het een fijne afsluiting moet zijn. In acht met de regelgeving mogen we het zelf bepalen en in afstemming met de burgemeesters en veiligheidsregio’s. Voor 8 juni weten we hoe de uitreikingen eruit zullen zien.”

Is er nagedacht over de mogelijkheid dat een deel van de studenten die gezondheidsklachten heeft de maatregelen negeert om tóch het tentamen te komen maken?

“Studenten hebben niet de verplichting om te komen”, zegt Arnaud Opdam. Hij roept de studenten op om zich hier dan ook aan te houden. “Kom dan ook niet, we zullen samen naar een andere oplossing zoeken.”

Ik ervaar mijn studie momenteel als erg zwaar vanwege de afstand met Avans. Duo’s vormen en groepsopdrachten maken vind ik al moeilijk als ik op school ben, laat staan nu.

“We bieden de mogelijkheid om op locatie te komen werken of studeren als dat thuis onmogelijk is. Door bijvoorbeeld een verbouwing of grote drukte thuis. Daar wordt nu mondjesmaat gebruik van gemaakt, niet iedereen is ervan op de hoogte. Meld het via je het onderwijsbureau, je academie of studiebegeleider en dan kijken we of we een rustig plekje voor je kunnen vinden op locatie”, vertelt Rüpp.

Hoe gaat de start van het nieuwe schooljaar eruit zien?

“Voor komend schooljaar willen we zoveel als mogelijk fysiek onderwijs geven, maar we weten dat dit voor het overgrote deel nog niet kan. We kunnen zo’n 20 tot 25 procent van de gebouwen in gebruik nemen”, zegt Rüpp. “We streven ernaar om elke student nog vier à vijf uur in de week fysiek onderwijs aan te bieden. Het praktijkonderwijs en de eerstejaars hebben daarin voorrang.”

“De aankomende eerstejaars hebben alles gemist wat andere eerstejaars wél hadden. Die hebben straks wat meer aandacht nodig en we willen hen zo goed als het gaat een warm welkom aanbieden”, zegt Jacomine.

En voor wie benieuwd is naar de huiskat op de Hogeschoollaan? “Daarmee gaat het goed”, vertelt Rüpp. “De kat vangt muizen en wordt gevoed.”

Wie Avans Live heeft gemist, kan de uitzending hier terugkijken. Vrijdagavond komt er ook een versie met Engelse ondertiteling online.