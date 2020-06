Beijing sluit universiteiten tegen corona

Nu het hoger onderwijs in Nederland de deuren weer mag openen en de lockdown versoepeld wordt, sluit de Chinese hoofdstad Beijing de scholen en universiteiten na een nieuwe uitbraak van het virus.

Enkele tientallen nieuwe gevallen van covid-19 zijn in Beijing vastgesteld, waarna de overheid strenge maatregelen heeft afgekondigd. Het onderwijs gaat weer online, reizen mag alleen in noodgevallen en zonder coronatest mag niemand de stad in of uit.

De scholen en universiteiten waren nog maar net open of ze moeten alweer dicht. Sportscholen en theaters zijn ook gesloten. Bibliotheken en musea moeten het aantal bezoekers beperken.

Woonblokken

Dichter bij huis, in Berlijn, is eveneens een nieuwe uitbraak. Voor enkele woonblokken, met honderden bewoners, geldenquarantainemaatregelen.

In het Nederlandse hoger onderwijs zijn volle collegezalen voorlopig taboe en als het goed is reizen studenten niet of nauwelijks tijdens de spits met het openbaar vervoer. Maar de hoop is dat de lestijden verruimd kunnen worden met slim roosteren.

Toch kunnen de hogescholen en universiteiten zich maar beter voorbereiden op de terugkeer van het virus. De berichten uit Beijing en Berlijn laten zien dat het virus zomaar weer op kan vlammen.

Wereldwijd zijn er ruim acht miljoen besmettingen vastgesteld, waarvan meer dan twee miljoen in de Verenigde Staten.