Bestuursbeurs Avans vanaf nu verruimd

Avansstudenten die bestuurlijk actief zijn naast hun opleiding kunnen bij Avans een bestuursbeurs aanvragen. De Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten is gewijzigd: studenten die bestuurslid zijn bij een niet aan Avans verbonden studentvereniging kunnen de beurs voortaan aanvragen.

Voorheen was de bestuursbeurs alleen toegankelijk voor Avansstudenten die bestuurlijk actief zijn in studenten- en studieverenigingen van Avans. Nu kunnen ook studenten die bijvoorbeeld in het bestuur zitten van een studentensportvereniging of een algemene studentenvereniging een beurs aanvragen.

Scholing

De verruiming van de beurs is niet de enige wijziging in de kaderregeling. Zo is er ook in opgenomen dat studenten die de beurs ontvangen scholing moeten volgen. Tijdens deze scholingsmomenten krijgen studenten inzicht in bijvoorbeeld de financiële aspecten van een studentenvereniging.

Meer informatie over de beurs en hoe je deze aan kunt vragen vind je hier: https://studentinfo.avans.nl/publicaties/rechtspositie/kaderregeling-bestuurlijk-actieve-studenten