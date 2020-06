Column: Een digitaal introkamp via Teams?

Vier jaar geleden kwam een heerlijke zomer vol examenfeestjes en vakanties aan zijn einde en stond ik aan de start van mijn studententijd aan het hbo. Als 17-jarig meisje dat vers van de havo afkwam, was ik opgewonden en lichtelijk nerveus voor het introkamp. Dat bestond uit prachtige zomerdagen gevuld met allerlei kennismakingsspellen, een BBQ, biercantus en hutjemutje met te veel studenten die je nog maar nét kent slapen in een tent. Dé ijsbreker en een goede fundering voor vriendschappen voor de rest van m’n hbo-carrière.

Na het introkamp volgden vele colleges: om 9 uur ’s ochtends op elkaar gepropt in de collegezaal. Daarvóór nog als een sardientje in een blik bijna 1,5 uur reizen met het ov. Na twee uur bevrijd worden uit de collegezaal om samen te zitten met m’n projectgroepje: brainstormend over een vel papier, in elkaars aura en elkaars parfum ruikend (goed voor de teambuilding). Vervolgens wanneer het project ingeleverd was, niet weten hoe snel je je met je projectgroep naar het terras moest begeven om het vieren.

Ook samen hele dagen leren (en chillen) in Xplora voor de tentamens aan het einde van elk semester was ‘part of the job’. Daarna met klasgenoten die (al dan niet goed) afgeronde tentamens vieren en vakanties inluiden met een borrel, lunch of diner. Het was een vanzelfsprekendheid.

‘Met klasgenoten die (al dan niet goed) afgeronde tentamens vieren en vakanties inluiden met een borrel, lunch of diner’

Maar gaat de nieuwe lading hbo-studenten dat ook allemaal meemaken? Of ziet de start van hun studententijd er straks totáál anders uit? Niet kennismaken op een introkamp maar digitaal via een ‘intro-Teams-vergadering’? Niet gezellig op elkaar gepakt in een collegezaal maar gewoon, in je eentje, achter je laptop vanuit huis? Niet in de stad met je projectgroepje vieren dat je project is ingeleverd, omdat je je groepsgenoten niet of nauwelijks in het echt gezien hebt? Hebben de nieuwe studenten überhaupt met feestjes en vakanties kunnen vieren dat ze hun middelbare school of mbo-diploma behaald hebben?

Ik schrijf deze column in de week waarin ik moet wachten op het verlossende telefoontje: of m’n scriptie voldoende is en ik op verdediging mag komen. Ondertussen filosoferend welke impact de anderhalvemeter-samenleving op de nieuwe lading studenten heeft. Ik hoop van harte dat die studenten net zo’n leuke start en tijd op Avans kunnen hebben als ik heb gehad. Ik had het voor geen goud willen missen!

Isabel Timmermans is vierdejaarsstudent Communicatie in Breda