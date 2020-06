‘Gesprek over racisme mag geen trend zijn, dat moeten we blijven voeren’

De afgelopen weken zijn mensen in verschillende steden over de hele wereld de straat opgegaan om zich te laten horen tegen racisme. Derdejaarsstudent Social Work Jacinta Kamara is enorm geraakt door alles wat zich afspeelt in de Verenigde Staten. “Ik ben blij dat we nu echt de discussie aan zijn gegaan en mensen confronteren. Nu moeten we ook volhouden, dit mag niet over twee weken weer verdwijnen.”

Jacinta is moe. Het is een drukke periode voor haar en andere studenten met tentamens en het inleveren van dossiers. “Tegelijkertijd houden de gebeurtenissen in Amerika mij enorm bezig. Het heeft mij als zwart meisje enorm geraakt. Mijn sociale media staat vol met tragedies. Niet alleen wat er met George Floyd is gebeurd, maar ook alle onopgeloste zaken. Ik zou weg willen kijken, maar dat kan ik niet. Het is 2020 en deze oneerlijkheid bestaat nog steeds.”

De Avansstudent heeft af en toe het idee dat we als samenleving helemaal nog niet zo veel verder gekomen zijn na de protesten van vorige generaties. “Ik voel me teleurgesteld en klein. Wat kan ik doen? Ik ben geen superheld die in haar eentje de hele wereld kan veranderen. Graag wil ik dat anderen zich ook beseffen dat ondanks ze niet in hun eentje de wereld kunnen veranderen dat zij, dat wij gezamenlijk een verantwoordelijkheid met ons meedragen. Dit beginnen we ons nu in deze tijd te beseffen. Het is afgelopen met passiviteit. Hoe zich deze verantwoordelijkheid uit, is voor iedereen anders.”

‘Het is ook niet altijd gemakkelijk het gesprek erover te voeren, maar we moeten het wel doen’

Bij haar opleiding heeft Jacinta geen racisme ondervonden. “Maar het is ook een onderwerp waar bijna niet over gepraat wordt. Dat is best raar voor een sociale opleiding. Alleen als je het zelf kiest als onderwerp van bijvoorbeeld een opdracht komt het ter sprake. Het is ook niet altijd gemakkelijk het gesprek erover te voeren, maar we moeten het wel doen.”

Dinsdag deed Jacinta mee aan de demonstratie in Den Haag, zaterdag was ze in Eindhoven. “Ik wil mijn solidariteit tonen met de demonstranten in Amerika en mezelf laten horen. Het is een van de manieren waarop ik verantwoordelijkheid wil nemen. Misschien worden we niet gehoord door de regering, maar we worden wel gezien.”

Geen trend

Ondanks haar vermoeidheid is Jacinta blij met wat ze in Nederland en daarbuiten ziet gebeuren. “Ik ben blij dat we nu echt de discussie aan zijn gegaan en mensen confronteren. Nu moeten we ook volhouden, dit mag niet over twee weken weer verdwijnen. Laat dit geen trend zijn, maar wees bewust van je kracht en verantwoordelijkheid. Toon je sympathie voor mensen met een andere etniciteit, dat is belangrijk. Vraag niet wat ze vinden van deze situatie dat is vanzelfsprekend, maar vraag wat jij kunt doen.”

“Ik wil zo graag dat mijn toekomstige kinderen dit hele gevecht niet mee hoeven te maken. Dat wij het beter gaan doen dan de generaties voor ons.” Ze heeft ook wel een idee om de aandacht voor racisme blijvend te houden. “Wij hebben nu een enorm groot platform in sociale media. Dat moeten we in blijven zetten, zodat het onderwerp van gesprek blijft. Lees jezelf in en maak jezelf bewust van de privileges die jij hebt en die anderen niet mogen hebben. Kennis is macht.”

