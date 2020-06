Hard werken en pizza lunchen, dát is stage lopen bij ICT-Support Breda

Foto: Pleunie van Raak

Avansstudenten lopen tijdens hun studie stage. Maar ook binnen de muren van Avans is er plek voor stagiairs. De ICT-Support van Avans in Breda begeleidt onder andere ICT-studenten van het Radius College in Breda. In 2019 werd ICT-Support zelfs uitgeroepen tot Beste Leerbedrijf van Noord-Brabant.

Je weet ze vast wel te vinden als je problemen hebt met je laptop, de wifiverbinding je weer eens in de steek laat of Tiqr je op raadselachtige wijze geen toegang geeft. De heren en dame van ICT-Support lossen het meestal in een handomdraai op. Tegelijkertijd leiden ze ook mbo-studenten van diverse informaticaopleidingen op. Als volwaardig lid draaien stagiairs mee in het team.

Belangrijk, vindt praktijkbegeleider Michael Visser. Zelf begon hij 28 jaar geleden als stagiair. Hij weet als geen ander hoe het is om stage te lopen bij ICT-Support. “Het werk is in vergelijking met mijn stageperiode nog steeds veelzijdig. Toen mocht ik nog weleens gebruikers invoeren op de server, maar dat gebeurt in deze tijd niet meer.”

Paniek

Tarik Zeren studeert ICT & Systeembeheer, een mbo 4-opleiding aan het Radiuscollege in Breda. Veel stagiairs die bij ICT-Support stage lopen, komen daar vandaan. Sinds dit schooljaar loopt Tarik stage bij Avans. “Ik behandel de meldingen die binnenkomen. Als een smartboard niet werkt of studenten problemen hebben met de digitale toetsomgeving, help ik. Sommige laptops ondersteunen het systeem dat je daarvoor nodig hebt niet. Studenten raken dan een beetje in paniek omdat ze bang zijn hun tentamen te missen. Dan geven wij ze een leenlaptop en kunnen ze toch het tentamen afleggen.”

Dit is Tariks tweede stageplek. De eerste bij een gerechtsdeurwaarder beviel hem niet zo goed. “Ik kreeg veel rotklusjes en werd aan mijn lot overgelaten.” Bij ICT-Support ervaart hij dat compleet anders. “Hier krijg ik veel uitleg en als ik vragen heb, word ik altijd geholpen. Het is een hecht team dat goed samenwerkt en met elkaar meedenkt.”

Veilige omgeving

“Zo’n werkplek hoort het ook te zijn”, zegt Michael. Maar het allerbelangrijkste vindt hij dat het een veilige werkomgeving is. “Dat bereik je alleen als iedereen open en eerlijk is naar elkaar en iedereen elkaar gelijkwaardig behandelt. Ook de stagiairs. Dat draagt positief bij aan hun ontwikkeling.”

Beste Leerbedrijf

In de sector ICT en Creatieve Industrie blinkt de Bredase ICT-Support uit volgens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze organisatie erkent en begeleidt leerbedrijven waar studenten terecht kunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Om het belang daarvan te onderstrepen, reikt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sinds 1996 de prijs voor Beste Leerbedrijf uit.

Niet alleen Michael is na zijn stage teruggekomen. Ook Steven Koeken, die net als Tarik stage liep bij ICT-Support, mocht tijdens zijn studie al blijven hangen. “Zeven jaar geleden liep ik stage en deed ik baliewerk. Eigenlijk hetzelfde als wat Tarik nu doet.”

Na zijn stage ging Steven een aantal maanden terug naar school om vervolgens weer terug te keren op het warme Avans-nest voor zijn afstudeeropdracht, die hij bij een echt bedrijf mocht uitvoeren. “Normaal voer je die opdracht op school uit, ik mocht dat doen bij ICT-Support.”

Bijbaantje

Toch voelde het voor Steven niet helemaal als een terugkeer. “In de tussenliggende zomervakantie werkte ik als bijbaantje bij Avans. De vaste werkplekken moesten vervangen worden door flexplekken. In Breda en Den Bosch heb ik daarbij geholpen.”

Stagelopen bij een kleine of grote organisatie, Steven vindt het een wezenlijk verschil. “Tijdens mijn stage bij Avans kreeg ik meer vrijheid om dingen uit te proberen. Ook is het in een grote organisatie minder voelbaar als je een fout maakt. In een kleine organisatie zijn de gevolgen groter.”

“Ik zakte door de grond toen ik koffie over de toetsenborden gooide”

Dat doet hem denken aan die keer dat hij nieuwe laptops moest installeren voor medewerkers. Dat ging niet helemaal zoals het zou moeten. “Ik had koffie gehaald en wilde beginnen met de installatie. De koffie stond naast twee laptops en toen ik niet oplette, stootte ik de bekers om. Je raadt het al: over de toetsenborden heen. Stuk, natuurlijk! Ik kon wel door de grond zakken.” Met lood in zijn schoenen biechtte hij het op aan zijn praktijkbegeleider. “Maar die reageerde gelukkig heel relaxed.”

Pizza als lunch

Naast het harde werk dat ICT-Support Breda verricht, is er ook weleens tijd voor een lolletje. “We gaan met het hele team uit eten of een dag naar de Efteling. De sfeer onderling is erg leuk”, vindt Steven. De week wordt op vrijdag altijd goed afgesloten. “Dan bestellen we lekker pizza voor de lunch.”

Michael is trots dat de afdeling is benoemd tot Beste Leerbedrijf. “Het geeft aan dat wij de stagiairs een veilige plek bieden en zij zich er op persoonlijk vlak én voor hun opleiding kunnen ontwikkelen.”

Dit verhaal kwam tot stand voor de coronacrisis en staat in het themanummer Stage en Afstuderen: