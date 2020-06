Hoog bezoek: koning Willem-Alexander praat bij Avans met studenten over online onderwijs

Koning Willem-Alexander trotseerde vanmiddag de tropische hitte voor een werkbezoek aan Avans. Aan de Lovensdijkstraat nam hij een kijkje in een organisch lab en in de werkplaats van de opleiding Mechatronica. Met medewerkers en studenten praatte hij over hun ervaringen met online lessen en het weer opstarten van het fysieke onderwijs.

De koning werd om 13.00 uur bij de Avanslocatie ontvangen door collegevoorzitter Paul Rüpp. “Gefeliciteerd met uw dochter, majesteit!”, roept iemand van de media nog snel voor het gezelschap naar binnen loopt.

In het lab praat de koning, in witte jas en met veiligheidsbril, met studenten en docenten. Hoe het gaat met het online onderwijs volgen, wil de koning weten. “Het is improviseren”, vertelt de docent die in het lab aanwezig is. Ook thuis moesten de studenten soms experimenten uitvoeren. “Maar er is geen huis ontploft”, lacht Paul Rüpp.

Vervangende opdrachten

De koning vraagt of het mogelijk was om theorie uit andere blokken naar voren te halen. “Dat is heel moeilijk”, geeft de docent aan. “Er zit een bepaalde volgorde in het programma die aangehouden moet worden.” De studenten vertellen dat ze elkaar nu weer voor het eerst in drie maanden zien. In de tussentijd hebben ze vervangende opdrachten uitgevoerd, maar het project waar ze aan zouden werken, konden ze niet meer uitvoeren.

Op de vraag of ze het samenzijn missen, komt van de studenten een volmondig ja. “In het lab werk je in tweetallen, je leert veel van elkaar. Als je iets niet weet, overleg je samen, in plaats van meteen naar de docent te gaan.”

Minder studenten

Ook bij Mechatronica zijn de studenten blij dat ze weer samen kunnen werken aan hun project. Er moet namelijk een robot gebouwd worden, de eindopdracht van het eerste jaar. Daarbij blijkt anderhalve meter afstand houden best lastig. “Ze doen allemaal een stukje en moeten dat integreren, dat gaat niet met anderhalve meter ertussen”, legt de docent uit. Wel staan er veel minder studenten in de werkplaats van Mechatronica dan normaal.

De koning stelt veel vragen aan de studenten. Wanneer ze thuis met het project begonnen zijn, in welke fase ze nu zitten. “Zes weken geleden zijn we met de simulatiesoftware begonnen, inmiddels zijn we in de fase dat we de kinderziektes uit de robot halen”, vertelt een van de studenten. En hoe bevalt het thuis studeren, wil Paul Rüpp weten. “Ik mis het contact met medestudenten en het onderling kunnen overleggen”, geeft een student aan. Ander minpunt: “Je slaapplek is hetzelfde als je werkplek.”

8,5 gehaald

Dat het online niet alleen kommer en kwel is, blijkt wel als de docent de studenten in het bijzijn van de koning goed nieuws brengt: ze hebben voor hun online presentatie van een dag eerder een 8,5 gehaald.

Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek met leden van het crisisteam en de medezeggenschapsraad en een gesprek over bestuurlijke dilemma’s en stages met bestuursleden van verschillende onderwijsinstellingen uit de regio.