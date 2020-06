Minister wil ‘warme overdracht’ voor doorstromers

Minister Van Engelshoven wil dat instellingen straks extra hun best gaan doen om studenten die door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen goed te begeleiden. Ook ziet ze (weer) een belangrijke rol weggelegd voor de medezeggenschap.

Dat zei de minister woensdagmiddag tijdens een Tweede Kamerdebat over corona en het hoger onderwijs. Ze benadrukte nog meer eens dat het niet de bedoeling is dat instellingen ’s avonds en in het weekend onderwijs organiseren, maar dat dit wel mag.

Meepraten

Jan Paternotte (D66) vroeg zich af of studenten zelf hun ov-kosten moeten betalen als zij in het weekend naar de campus moeten komen. Goed punt, vond de minister. “Studenten moeten er wel kunnen komen.”

Van Engelshoven roept opleidingen op om de medezeggenschap goed mee te laten praten over de roostering voor na de zomer. Dat was op het hoogtepunt van de coronacrisis nog anders, toen ze aangaf dat de medezeggenschap eventueel ook achteraf mocht worden betrokken. “Over die piek zijn we nu wel heen”, zei de minister vandaag in de Kamer. “Dit is de tijd om de medezeggenschap vol in positie te hebben.”

Grote groep

Wie tussen september 2020 en eind januari 2021 een hbo-diploma of een wo-masterdiploma behaalt, krijgt drie maanden collegegeld terug. Waarom geldt die regeling niet voor wo-bachelorstudenten, wilde SP-Kamerlid Frank Futselaar weten.

“In een tijd waarin je heel veel bijzondere regelingen maakt, moeten we kijken hoe we de grootste groep kunnen bedienen”, zei de minister. Volgens haar gaat het overgrote deel van de wo-bachelorstudenten door met een master. Voor hen is er een tegemoetkoming in de vorm van de zachte knip: ze mogen dan zonder diploma aan de master beginnen en kunnen hun vertraging dan nog inlopen.

Maar Futselaar wierp tegen dat ongeveer 20 procent van de studenten na de bachelor geen master gaat doen. “Dat vind ik nog best een grote groep.” De minister vond deze redenering weliswaar valide, “maar binnen de financiële ruimte die ik had, paste dit niet”.

Geen kleingeld

Over die zachte knip had Futselaar nog wel een praktische vraag. Hoe combineer je het afronden van een bachelor in Groningen met het starten van een master in Maastricht?

Dat is een taak voor de instellingen, vindt de minister. Ze vraagt hogescholen en universiteiten om voor een “warme overdracht” te zorgen en doorstromers volgend jaar zo goed mogelijk te begeleiden.

PvdA-lid Kirsten van den Hul vroeg zich af of instellingen daar op dit moment wel de middelen voor hebben. Moet het kabinet geen extra geld investeren? OCW heeft voor het onderwijs een half miljard gekregen, reageerde de minister. “Dat is geen kleingeld. Maar ook binnen zo’n pakket hebben we keuzes moeten maken.” Het begeleiden van studenten in kwetsbare posities hoort bij de zorgplicht van instellingen, zei ze. Bovendien wordt de komende tijd zorgvuldig gemonitord of instellingen niet in de financiële problemen komen.