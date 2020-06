Minor Digital Nomads wint Avans Innovatieprijs

Digital Nomads, een minor van de Academie voor Marketing en Business Management in Breda, heeft de Avans Innovatieprijs van 2500 euro gewonnen.

De Avans Innovatieprijs is voor initiatieven die vernieuwend zijn en getuigen van lef. Bovendien moeten ze de organisatie in beweging zetten en een bijdrage leveren aan de Ambitie 2025.

Door de coronamaatregelen was er dit jaar een online verkiezing voor de publieksprijs. Aan de hand van pitches op video kon men een keus maken en een stem uitbrengen. In totaal werden er 344 stemmen uitgebracht. Met Digital Nomads als uiteindelijke winnaar.

In de minor Digital Nomads werken studenten aan wat voor hen relevant is. Dat doen ze zelfstandig, internationaal en ambitieus. De minor leert hoe je omgaat met uitdagingen die een ondernemer of marketingmanager krijgt wanneer zijn bedrijf groeit.

Het team van AMBM nam afgelopen maandag in de tuin van de Hogeschoollaan in Breda de beker in ontvangst. Een officiëler feestmoment volgt later, op een passend tijdstip.