Mondkapje op en schrijven maar: massatentamens in Vlaamse congreshallen

Vlaamse studenten doen nu al met honderden tegelijk tentamen op de campus. Instellingen proberen het veilig te houden met grote zalen, plaklint en vele liters handgel.

Nederlandse universiteiten en hogescholen hopen vanaf 15 juni weer mondjesmaat studenten toe te laten tot de campus. Grootschalige fysieke tentamens staan nog niet meteen op de planning, al overwoog Avans in april om daar de Brabanthallen voor af te huren.

Looproutes

In Vlaanderen is dat anders. Alle strenge coronamaatregelen ten spijt zijn de universiteiten daar deze week hun tentamenperiode gestart. Hoewel een aanzienlijk deel van de tentamens net zoals in Nederland online wordt afgenomen, wordt er ook volop getoetst op de campus – en bij gebrek aan ruimte: daarbuiten.

De Universiteit Gent bijvoorbeeld organiseert tot begin juli maar liefst 143 duizend tentamens in 200 verschillende zalen, meldt Het Laatste Nieuws. Verreweg de grootste locatie is het speciaal gehuurde evenementencomplex Flanders Expo. Daar is plek voor 2.000 studenten.

Om te zorgen dat alles volgens de regels verloopt, zet de universiteit maar liefst 7.000 surveillanten in. Daarnaast zijn looproutes afgezet met plaklint, is er volop handgel en krijgen alle studenten een mondkapje.

Brouwerij

De Universiteit Antwerpen organiseert komende maand ongeveer 3.000 fysieke toetsen. Groepen groter dan 50 studenten zullen tentamen doen in congrescentrum Antwerp Expo.

Ook de KU Leuven vult online toetsing (bijvoorbeeld via Skype) aan met fysieke tentamens, die verspreid zijn over verschillende stadsdelen en campussen. Per dag mogen hooguit 4.500 studenten op de campus aanwezig zijn. Indien nodig wijkt de universiteit uit naar externe locaties, waaronder een concertzaal, sporthallen en zelfs een oude brouwerij.