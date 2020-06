Nieuwe coronaregels: iets leukere introweek voor eerstejaars

Goed nieuws voor de introductieperiodes van universiteiten en hogescholen: gisteravond heeft het kabinet de regels voor evenementen versoepeld. De ‘anderhalve meter’ blijft, maar het ziet er toch iets feestelijker uit.

Per 1 juli mogen 250 personen buiten bijeenkomen voor een evenement, als er tenminste genoeg ruimte is om anderhalve meter afstand te houden. De organisatoren zelf tellen niet mee.

Ook in zalen is meer mogelijk dan eerder gedacht, zolang de anderhalve meter afstand gehandhaafd blijft. Met reserveringen en gezondheidschecks geldt er dan geen maximum meer, zodat grote zalen weer iets voller kunnen stromen. Als er hooguit honderd mensen binnenkomen, hoef je ook niet met reserveringen en checks te werken.

Fluister hoera

Veel herrie mogen de groepen mensen niet maken. Spreekkoren, hard zingen of met zijn allen schreeuwen is niet toegestaan. Hoe moet dat dan bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden? “Neem een toeter mee en fluister hoera”, zei premier Mark Rutte.

Maar het is toch goed nieuws voor de introductieweken in het hoger onderwijs, zegt Suzanne Pluym van de TOP-week in Tilburg, waar vierduizend nieuwe studenten aan meedoen. Dat zijn zestien groepen van 250. Pluym: “Daar kunnen we zeker wel wat mee, ja. We gaan nu vol aan de slag om te zien wat er mogelijk is.”

Op de websites van de introductieweken staan vrolijke foto’s uit voorgaande jaren, met uitgelaten studenten en hun mentoren dicht opeen tijdens feesten en andere activiteiten. Zo zal het deze keer niet gaan, ook al is er nu iets meer mogelijk dan gedacht.

Parken

“Voor ons verandert er eigenlijk niet erg veel, omdat die anderhalve meter er nog steeds is”, zegt Sander Doude van Troostwijk van de Eurekaweek in Rotterdam. “Het is wel fijn dat er meer mensen op één locatie mogen samenkomen. Dat biedt mogelijkheden op sportvelden of in parken.”

Ook in Rotterdam zijn vierduizend deelnemers, nog los van degenen die het digitale programma gaan volgen. Hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend. Doude van Troostwijk: “We doen het voor het eerst.”

De algemene regels blijven gelden, onderstreepte Rutte gisteravond: werk zoveel mogelijk thuis, was je handen, blijf thuis als je je niet lekker voelt. Op een speciaal dashboard kan iedereen volgen hoe het in Nederland met het virus gaat.

Verruimd

Eerder deze week was al uitgelekt dat de lestijden in het hoger onderwijs verruimd worden. Met slim roosteren gaan de hogescholen en universiteiten proberen om niet iedereen tegelijk te laten reizen, maar de beperkingen van nu (tussen 11 en 15 starten en eindigen) gelden vanaf 1 juli niet meer.