Ondanks corona toch meer aanmeldingen voor hbo en wo

Nu de aanmelddeadline van 1 juni is verstreken, maken hogescholen en universiteiten de balans op. En die is gunstig: zowel bij het hbo als het wo hebben zich meer studenten aangemeld dan vorig jaar.

Door de coronacrisis loopt alles dit jaar net even anders in het hoger onderwijs. Sommige instellingen publiceerden vorige maand nog fors lagere aanmeldcijfers dan in diezelfde periode vorig jaar.

Het riep de vraag op of aankomende studenten wel op afstandsonderwijs zitten te wachten. Maar de universiteiten en hogescholen hielden de moed erin: studiekiezers zouden, net zoals in voorgaande jaren, nog massaal een eindsprint kunnen inzetten.

In de plus

Dat lijkt te zijn gebeurd. Zo hebben zich tot 1 juni 2020 ruim 169 duizend studenten aangemeld voor een hbo-opleiding (associate degree, bachelor of master). Dat is 1,6 procent meer dan vorig jaar in dezelfde week, meldt de Vereniging Hogescholen. Vergeleken met de deadline van vorig jaar (1 mei) zijn er zelfs 4,3 procent meer aanmeldingen.

Ook de universiteiten staan ruim in de plus. Daar hebben zich op dit moment ruim 99 duizend nieuwe bachelorstudenten aangemeld: 6,5 procent meer dan in dezelfde week vorig jaar. Vergeleken met 1 mei 2019 is dat 6,1 procent meer.

De eerste cijfers zijn dus zeker gunstig, al zijn aanmeldingen nog geen daadwerkelijke inschrijvingen. Het blijft vooral spannend of de internationale studenten die zich hebben aangemeld, na de zomer daadwerkelijk komen opdagen