Ook bij start nieuwe studiejaar roostering met drie tijdsvakken

Bij de start van het nieuwe studiejaar 2020-2021 houdt Avans vast aan drie tijdsvakken bij de roostering op locatie. Daarvoor is gekozen vanwege de beperkte beschikbare capaciteit in de gebouwen, maar met name omdat studenten niet mogen reizen in het openbaar vervoer tijdens de spitstijden.

De lessen mogen vanaf 15 juni starten en eindigen tussen 11 uur en 15 uur, maar ook na 20 uur. Desgewenst mogen er lessen vóór 15 uur beginnen en pas ná 20 uur eindigen. Dan zit je dus ruim vijf uur op de campus.

Mogelijk komen er vanaf 1 augustus verdere versoepelingen van de reistijden voor studenten, maar Avans vindt het onwenselijk om zo kort voor de start van studiejaar alsnog het rooster om te gooien door met meerdere tijdsvakken te gaan werken.

“De mogelijke versoepeling van de ov-beperking is enerzijds natuurlijk goed nieuws, want die versoepeling levert waarschijnlijk meer ruimte op om onderwijs op locatie aan te bieden”, staat op coronavirus.avans.nl. “Maar of die versoepeling er daadwerkelijk komt of niet, en wat die dan inhoudt, is nu nog niet bekend. Bovendien is de timing ongelukkig, aangezien de roosters voor die eerste maanden al lang rond dienen te zijn en 1 augustus midden in de welverdiende zomervakantie valt.”

Duidelijkheid

Wijzigingen doorvoeren levert volgens het College van Bestuur niet alleen een onwenselijke extra werkdruk op voor docenten en medewerkers onderwijslogistiek, maar brengt daarnaast ook weer grote onduidelijkheid voor studenten met zich mee. “Terwijl de studenten juist om duidelijkheid vragen. Er vinden dus geen wijzigingen meer plaats. Wat wél kan, afhankelijk van de aard van de versoepeling, is dat er sprake kan zijn van aanvullingen op de roosters. Dat zijn aanvullingen die geen invloed hebben op de bestaande roosters. Het is nog niet bekend wat die aanvullingen precies zullen zijn.”