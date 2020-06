Ook met ‘internationale diplomatitel’ blijven veel hbo’ers in eigen land

Illustratie: Daan van Bommel

Hun diplomatitel klinkt al een aantal jaar lekker internationaal, maar dat zorgt er niet voor dat afgestudeerde hbo’ers massaal voor werk of studie naar het buitenland vertrekken. Ook trekt het hbo er geen extra buitenlandse studenten mee.

Tot zes jaar geleden werden op hogescholen geen diploma’s uitgereikt met de titels bachelor/master ‘of arts’ dan wel ‘of science’. Dat mocht alleen aan de universiteiten. Hbo’ers moesten het doen met afstudeertitels als ‘bachelor of health’ of ‘bachelor of ict’.

Maar die titels werden over de grens vaak niet begrepen, protesteerden de hogescholen. Hierdoor zou één op de vijf hbo’ers problemen ondervinden bij sollicitatie of studie in het buitenland.

Geen effect

Na veel getouwtrek ging de Tweede Kamer daarom in 2014 overstag. Sindsdien mogen ook veel hbo-opleidingen ‘of arts’ dan wel ‘of science’ op hun diploma’s zetten. Maar zijn hbo’ers sindsdien in groten getale naar het buitenland vertrokken?

Dat is niet het geval, blijkt nu uit onderzoek in opdracht van OCW. De gelijkstelling van titels heeft geen effect gehad op het aantal Nederlandse hbo’ers dat tijdens of na hun studie naar het buitenland migreert. Omgekeerd heeft het er ook niet toe geleid dat er meer internationals aan Nederlandse hogescholen komen studeren.

Beter herkenbaar

Geheel zinloos zijn de nieuwe titels echter niet. Ze zorgen in het buitenland voor een betere “herkenbaarheid van graden”, schrijven de onderzoekers. Het is er voor de international offices van hogescholen een stuk gemakkelijker op geworden.

De onderzoekers zijn daarnaast positief over het gebruik van de vaste benaming ‘universities of applied sciences’. Het aangaan van samenwerkingen met buitenlandse hoger onderwijsinstellingen gaat hierdoor “soepeler en geeft minder vragen”.

Visitekaartjes

Er is in de evaluatie ook meteen gekeken naar de term ‘lector’. Lectoren doen praktijkgericht onderzoek binnen een hogeschool. Eigenlijk zijn het een soort professoren van het hbo, al mogen ze zich in Nederland officieel niet zo noemen: dat mogen alleen hoogleraren aan de universiteit. In het buitenland is dat anders. Daar is de benaming ‘professor’ geen beschermde titel en heeft een lector de keuze om het specifieke Nederlandse begrip ‘lector’ los te laten.

De onderzoekers vroegen 241 Nederlandse lectoren hoe zij zichzelf in het Engels op papier omschrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om handtekeningen in e-mails, maar ook om welke titel iemand zichzelf geeft op visitekaartjes, de eigen website of het LinkedIn-profiel.

In het buitenland kiezen de meeste lectoren (44 procent) voor ‘professor’ met een hbo-specifieke toevoeging, zoals ‘of applied sciences’ of ‘at a UAS’. Hierna is ‘lector’ de meest gebruikte benaming (41 procent). Zo’n 10 procent van de lectoren noemt zichzelf ‘reader’.