Pechstudenten in de wacht tot Prinsjesdag

De studievoucher voor pechstudenten komt echt niet eerder dan gepland. Minister Van Engelshoven wil het op aandringen van de Tweede Kamer bij de volgende begroting nog een keer proberen, maar ze verwacht er niets van.

De eerste vier lichtingen studenten zonder basisbeurs kunnen nog niet profiteren van alle beloofde investeringen in het hoger onderwijs. Daarom krijgen zij van OCW vijf tot tien jaar na afstuderen een ‘studievoucher’ ter waarde van zo’n 2.000 euro.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat dit geld eerder wordt uitgekeerd. Dan kunnen de ‘pechstudenten’ het nog in een tweede studie steken of er hun studieschuld mee afbetalen.

Minister Van Engelshoven zag dit om verschillende redenen niet zitten, maar de Kamer hield voet bij stuk. In de Voorjaarsnota van het kabinet zou daarom moeten blijken of er geld was om de vouchers alvast uit te keren.

Kleine kans

Dat het geld eind april niet op de plank lag, kwam niet geheel als verrassing. Maar kan de minister het in de aanloop naar Prinsjesdag niet gewoon opnieuw proberen? Daartoe dienden CDA, GroenLinks, SP en CU vandaag tijdens een Tweede Kamerdebat een motie in.

De minister beloofde de mogelijkheden opnieuw te zullen verkennen. “Dat doen we continue”, zei ze. “Daarom vind ik de motie overbodig.”

Tegelijkertijd waarschuwde ze dat de kans dat ze extra geld gaat vinden voor de pechstudenten, zeker in coronatijd, erg klein is. Om de studievouchers vroegtijdig uit te keren zou ze moeten schuiven met 190 miljoen euro en er zijn al genoeg problemen met de begroting. “Ik denk dat u wel kunt raden welke kant het opgaat”, zei Van Engelshoven.

Computer says no

De minister schreef eerder dat het vervroegd uitkeren van de vouchers bij DUO een te grote aanpassing van het systeem zou vergen. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vergeleek deze reactie tijdens het debat met de koppige receptioniste uit de Britse comedyserie Little Britain, die steevast op elk verzoek reageert met de uitspraak “computer says no”.

Daar was Van Engelshoven niet van gediend. “Dat doet onrecht aan al die mensen bij de uitvoering die dag in dag uit snoeihard werken. Zeker nu.”