Politie zegt sorry voor onrechtmatig betreden van studentenflat

Met een sleutel voor noodgevallen is de politie van Amstelveen zaterdagnacht zonder toestemming een studentenflat op Uilenstede binnengegaan na klachten over geluidsoverlast. Dat had niet mogen gebeuren, erkent de politie achteraf.

Een bewoner van de flat vertelde aan Het Parool dat ze op de gang twee agenten tegenkwam. “Ik zei nog: je mag hier niet zomaar naar binnenlopen met een eigen sleutel, dit is onze woning.” Maar de agenten zouden hebben geantwoord dat de gang en woonkamer openbare ruimtes waren. Een van hen ging vervolgens een studentenkamer binnen waarvan de deur op een kier stond. Hij zou hebben aangeklopt, maar volgens de bewoner liep hij gewoon naar binnen.

Op het balkon van de kamer zaten studenten. De agent sprak hen aan op geluidsoverlast en zou bovendien hebben gezegd dat ze 1,5 meter afstand moesten houden, ook als ze gang, woonkamer en sanitair deelden.

Niet levensbedreigend

Verhuurder DUWO liet Het Parool weten dat de elektrische sleutel waarover de politie beschikt alleen mag worden gebruikt in levensbedreigende situaties. “Deze actie van de politie valt hier niet onder.” DUWO heeft de sleutel geblokkeerd en gaat met de politie en de bewoners in gesprek. “Of de politie wederom toegang krijgt tot algemene ruimtes, hangt af van de uitkomst van de overleggen”, aldus Het Parool.

De politie heeft inmiddels laten weten dat de agenten een inschattingsfout hebben gemaakt. “Het binnentreden had niet gemogen en was niet rechtmatig”, staat in een schriftelijke verklaring te lezen. Een wijkagent heeft contact gehad met de bewoners en met DUWO. “In deze gesprekken is uitleg gegeven omtrent hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we als politie hier in de toekomst mee omgaan.”

Afstand houden

De politiewoordvoerder wil desgevraagd niet reageren op de waarschuwing van de agenten over het afstand houden. Ze weet niet wat de agenten precies hebben gezegd en verwijst voor de regels naar het Veiligheidsberaad.

Op 17 april maakte het Landelijke Veiligheidsberaad bekend dat studenten die op hetzelfde adres wonen niet strafbaar zijn als ze geen 1,5 meter afstand houden in hun huis, op hun balkon of in hun eigen tuin. Een week later nog gaf de Leidse politie vijf studenten die samen op hun balkon zaten ieder een boete van 400 euro. Op last van de burgemeester werden die boetes uiteindelijk ingetrokken.