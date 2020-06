Punt wil weten: hoe gaat het nu met studenten en medewerkers?

Foto: Pexels.com/cottonbro

Sinds midden maart zijn de Avansgebouwen gesloten en vindt het meeste onderwijs online plaats. Studenten en medewerkers van Avans hebben zich moeten aanpassen aan de nieuwe regels. Punt wil weten: hoe gaat het nu met jullie?

Hoe ervaren jullie bijvoorbeeld het thuiswerken/-studeren, tegen welke uitdagingen en knelpunten loop je aan, en wat vind je van de faciliteiten, communicatie en steun vanuit Avans, maar ook vanuit je eigen opleiding?

Met een online onderzoek (een samenwerking tussen verschillende hoger-onderwijsmedia in Nederland) hopen we nog voor de zomer meer inzicht te krijgen in hoe het gaat met Avansstudenten en docenten. Hopelijk kunnen jullie enkele minuten van jullie tijd missen om genoemde enquête in te vullen, klik hier.

Deelname aan de enquête is uiteraard anoniem; de verstrekte antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet te herleiden tot individuele personen.