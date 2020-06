Puntartikel wint tweede prijs Kringaward

Het interview ‘Ik trek mijn mond open als ik onrecht zie‘ geschreven door Puntredacteur Naz Taha in de reeks ‘Afkomst’ is twee geworden bij de Kringaward 2020. Dat is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan het beste artikel binnen de hogeronderwijsmedia.

In de Puntreeks ‘Afkomst‘ interviewt Naz Taha studenten met een migrantenachtergrond. Zij vertellen over hun ervaringen met racisme en hoe ze omgaan met cultuurverschillen.

Alle hogeschool- en universiteitsbladen, waaronder Punt, zijn aangesloten bij de Kring van Hoofdredacteuren. Die looft ieder jaar een prijs uit voor het beste verhaal uit de hogeronderwijsmedia. De hoofdredacteuren bedenken elk jaar een thema en een deskundige jury beoordeelt de inzendingen.

Uit je bubbel

Dit jaar waren er 14 verhalen ingezonden die als thema ‘Uit je bubbel komen’ hadden. Het bestuur heeft de inzendingen voorgelegd aan een jury bestaande uit Ally Smid, eindredacteur Trouw en Ditta op den Dries, eindredacteur Twentsche Courant Tubantia en oud-hoofdredacteur UT-Nieuws.

De jury vond de gekozen vorm van het interview erg goed, daardoor komt de boodschap van de student echt centraal te staan. Verder was het artikel al actueel bij verschijnen, maar is het alleen maar actueler geworden. Het is een goed voorbeeld van hoe hoger onderwijsmedia de actualiteit binnen de eigen onderwijsinstelling halen.