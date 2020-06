Recensie: Selling Sunset is totaal ongeloofwaardig en heerlijk verslavend

Nep, hysterisch en venijnig. Selling Sunset (Netflix) speelt zich af te midden van het klatergoud van Los Angeles. Het is reality op z’n best.

De serie draait om een groep uitgedoste, hooggehakte, botoxverslaafde, makelaressen van de Oppenheim Group, een zeer invloedrijk makelaarskantoor in Hollywood.

Iedereen die graag naar reality-tv kijkt weet dat die formats weinig te maken hebben met de werkelijkheid. Het genre is per definitie onnatuurlijk, alleen al omdat er continu camera’s draaien. Selling Sunset is geen uitzondering. Alle gebeurtenissen zijn gescript of op zijn minst zwaar aangedikt.

Een voorbeeld: een van de vrouwen wordt in seizoen 1 door haar veel jongere Franse vriend ten huwelijk gevraagd. Het is zogenaamd een totale verrassing, maar “geheel toevallig” is de cameraploeg erbij als ze op een ochtend wakker wordt terwijl vriendlief met een ring klaarzit. Saillant detail: die ring blijkt van nepdiamant, wat leidt tot hilarische ophef op het kantoor van de vrouwen. “Dus een nepdiamant. Kunnen we het daarover hebben? Wat doet dat met je?”

Sadistisch

Al die nepheid levert juíst hele vermakelijke tv op. Het is op een sadistische manier leuk om te kijken naar knallende ruzies tussen rijke, venijnige barbie-achtige mannen en vrouwen. En je kunt weglopen om even te koken of andere dingen te doen. Het verhaal vereist geen opperste concentratie.

De kans is groot dat je alle afleveringen van seizoen 1 én het pas uitgekomen seizoen 2 achter elkaar consumeert. Dan heb ik goed nieuws voor je: Netflix heeft al aangekondigd dat seizoen 3 vanaf augustus online staat. Als dit geen topzomer wordt. Als dit geen topzomer wordt.

