Rectoren: generatie studenten dreigt verloren te gaan

De rectoren van de Nederlandse universiteiten vrezen dat studenten zich niet goed kunnen ontwikkelen als de lestijden beperkt blijven, schrijven ze in een opiniestuk. Ze bepleiten meer ruimte voor studenten.

“Persoonlijkheidsvorming is de basis van universitair onderwijs en we maken ons dan ook zorgen dat er een generatie studenten verloren gaat wanneer we dat cruciale fysieke contact niet spoedig kunnen laten herleven”, schrijven de rectoren van vijftien universiteiten op nieuws- en opiniesite ScienceGuide.

Voorlopig kunnen de universiteiten (en hogescholen) hun lessen alleen laten starten en eindigen tussen 11 en 15 uur óf na 20 uur, zodat studenten niet reizen in de spitsuren. Lessen mogen ook voor 15 uur starten en na 20 uur eindigen.

‘Met het oog op de toekomst heeft de aankomende generatie studenten letterlijk en figuurlijk de ruimte nodig. Ook zij verdienen nu al een plek’

Er is wel meer mogelijk vanaf 1 augustus, maar de rectoren vrezen dat het niet genoeg is. “Met het oog op de toekomst heeft de aankomende generatie studenten letterlijk en figuurlijk de ruimte nodig. Ook zij verdienen nu al een plek.”

Oplossingen bieden de rectoren niet, maar ze wijzen erop dat overheden, vervoersmaatschappijen en andere organisaties hun best doen om verantwoord reizen naar de campussen mogelijk te maken. “We vragen de overheid om dit mee te nemen in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen.”