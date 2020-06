Sarah Wilton nieuw lid College van Bestuur Avans

Sarah Wilton

Sarah Wilton treedt per 1 september toe tot het College van Bestuur van Avans. Ze vervangt Diederik Zijderveld, die op 1 mei als CFO de overstap maakte naar het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Samen met Jacomine Ravensbergen en Paul Rüpp is Wilton verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Ze zal zich richten op de aandachtsgebieden financiën, IT/IV en huisvesting. Wilton was vanaf maart 2017 directeur Bedrijfsvoering bij de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarvoor heeft ze twintig jaar nationaal en internationaal gewerkt bij ING en ABN/AMRO in het zakelijke klantensegment.

Realisatie Ambitie 2025

“Na een carrière van bijna twintig jaar in de financiële dienstverlening heb ik ruim tweeënhalf jaar geleden de overstap gemaakt naar het hoger onderwijs. Ik hoop met mijn achtergrond een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen binnen deze prachtige sector”, zegt Wilton. “Heel graag maak ik deel uit van Avans om samen te werken aan de verdere realisatie van Ambitie 2025.”

Complementair aan College

Paul Rüpp, voorzitter College van Bestuur, geeft aan uit te kijken naar de komst van Sarah. “Zeker met de transities die de hogeschool de komende jaren voor ogen heeft in verband met haar ambities voor 2025 verwachten wij dat Sarah een waardevolle aanvulling vormt.” Ruud Vreeman, voorzitter Raad van Toezicht, deelt die mening. “De achtergrond van Sarah, haar ervaring met financiën en risico management, met ICT-systemen en transities met vastgoed maken haar zeer complementair aan het college.”

Het nieuwe lid van het College van Bestuur heeft Bedrijfswetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rondde haar Executive MBA af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.