Sloop voormalige kunstacademie start in september

Eind september begint Avans met de sloop van het voormalige gebouw van de Akademie voor Kunst en Vormgeving| St. Joost aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

De verwachting is dat sloop van het gebouw tot half november duurt. In het najaar van 2021 moet dan de nieuwbouw beginnen waarna in augustus 2023 de nieuwe Avanslocatie in Den Bosch klaar moet zijn voor gebruik.

Het streven is nog steeds om alle Bossche academies te concentreren op de Onderwijsboulevard. Met uitzondering van de Ad’s, die blijven op de Statenlaan en de kunstacademie. Laatstgenoemde blijft permanent in het voormalige postgebouw aan de Parallelweg.

Eerdere plannen voor nieuwbouw op deze locatie in Den Bosch liepen vertragingen op. In 2017 werd nog gezegd dat de oplevering in 2020 zou plaatsvinden. Dat ging uiteindelijk niet door vanwege de oplopende bouwkosten.