Student Jaman vindt de reacties op corona overdreven ‘Alsof dit het grootste probleem van onze tijd is’

Jaman Miah

Veel internationale Avansstudenten zijn tijdens de coronacrisis ver van huis. Zo ook Jaman Miah, eerstejaars International Business in Den Bosch. Hij komt oorspronkelijk uit Bangladesh, maar woont al sinds 2014 in Nederland. Hoe vergaat het hem?

Het leven van Jaman is in alle opzichten veranderd door het virus. De werkzaamheden binnen zijn kledingbedrijf liggen stil. Al het onderwijs bij Avans volgt hij online en hij krijgt iedere dag een telefoontje van zijn bezorgde ouders, die het liefst hebben dat hij alleen voor boodschappen zijn huis verlaat.

En toch is hij “heel tevreden” in Nederland, ook in tijden van corona. “Als ik opnieuw zou moeten kiezen, zou ik zonder twijfel weer voor Nederland en Avans gaan”, vertelt hij aan de telefoon. Hij noemt het hier comfortabel, veilig en kansrijk. In Nederland zijn er volgens de student weinig redenen om te stressen omdat veel hier goed geregeld is. “Dat heb je pas door als je ook de realiteit van ontwikkelingslanden kent”, zegt hij.

Jaman woont in Eindhoven, waar hij sinds een paar jaar een internationale onderneming runt in wat hij “modieuze werkkleding” noemt. Eerst deed Jaman dat vanuit Bangladesh, maar hij wilde graag naar Europa. Bij Avans is hij één van de top 25 ondernemers van de hogeschool. Nederlanders vindt hij over het algemeen “ruimdenkend en vriendelijk”, al moest hij vooral in zijn eerste jaren wennen aan de Nederlandse directheid. “In Bangladesh is het belangrijk om beleefd te zijn. Daarom kan een hele eerlijke opmerking op mij bot overkomen. Mensen zeggen hier alles, ook als het tactloos of kwetsend is. Maar inmiddels verbaast het me niet meer. Ik vind het ergens intrigerend dat mensen zeggen wat ze denken, al denk ik dat ze ook wat van onze hoffelijkheid kunnen leren.”

‘Online is niet hetzelfde als in het echt’

Om zich als internationale ondernemer verder te ontwikkelen, koos Jaman voor International Business. “Ik doe zaken met mensen van over de hele wereld. Hoe meer ik leer, hoe beter ik mijn vak versta.” Hij kwam naar Avans omdat de hogeschool goed wordt beoordeeld. “Ik las alleen maar positieve verhalen, dus ik kon niet om Avans heen”, zegt hij lachend.

Volgens Jaman is die waardering terecht. Hij vindt zijn docenten bij de academie ASIS behulpzaam en is enthousiast over het curriculum van International Business. Hij prijst de hogeschool ook voor de snelle switch naar online onderwijs. “Het was alsof mijn docenten al een heel plan klaar hadden liggen om de lessen anders in te vullen. Heel indrukwekkend.”

Mist hij de ‘echte’ colleges dan niet? “Natuurlijk wel”, zegt hij meteen. “Online is niet hetzelfde als in het echt. Ik heb vooral behoefte aan echte interactie met medestudenten. Maar het is wat het is. En ik ben al lang blij dat er zo snel een online programma op touw is gezet en dat ik geen vertraging heb opgelopen.”

Tweede golf

Hoewel hij het liefst zo snel mogelijk weer in de vertrouwde collegebanken van Avans schuift, vindt de student het een “verstandig besluit” van ASIS om het onderwijs in elk geval in het eerste semester volledig online te organiseren. “We weten niet of er een tweede golf komt in Nederland. Als dat gebeurt, dan wil je geen risico’s lopen. Ook niet op massale studievertraging omdat lessen plotseling uitvallen. Op deze manier houden ze bij Avans de kans daarop beperkt. Dat past wel bij de Nederlandse mentaliteit. Mensen durven hier geen risico’s te nemen. Ik heb daar wel begrip voor.”

‘Ik probeer iedere dag te beeldbellen met mijn vader. Je kunt van zijn gezicht aflezen hoe stressvol hij het vindt dat ik zo ver weg ben’

De student is wel kritisch op een deel van het Nederlandse coronabeleid. Hij noemt bijvoorbeeld de sluiting van sportscholen “onverstandig”. Volgens Jaman zijn veel jongeren rustelozer en vaker gestresst omdat ze niet kunnen sporten.

Vindt hij dat de regering laat heeft gehandeld? “Geen enkele Nederlandse politicus had deze uitbraak kunnen zien aankomen. Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat we eerder iets hadden moeten doen”, zegt hij. Wel denkt hij dat overal op de wereld overdreven wordt gereageerd op corona. “Alsof corona het grootste probleem van onze tijd is, terwijl dat volgens mij wel meevalt.”

Tekst gaat door onder de foto

Jaman in zijn eigen zaak

Gestresste ouders

Jaman heeft veel contact met zijn ouders. Die maken het goed, al is de lockdown een drama voor de economie van Bangladesh. “Als het veel langer duurt, wordt het voor veel mensen moeilijk om aan eten te komen.” Zijn ouders hebben nu gelukkig nog geen grote financiële problemen. Wel vinden ze het moeilijk dat hun zoon zo ver weg is in tijden van crisis. “Ik probeer iedere dag te beeldbellen met mijn ouders. Je kunt aan hun gezichten aflezen hoe stressvol ze het vinden dat ik zo ver weg ben.”

Toch is de student van plan om hier nog heel lang te blijven. “ Ik heb enorm veel geleerd sinds ik in Nederland woon. Misschien dat ik over heel veel jaren weer naar Bangladesh ga, maar voorlopig blijf ik in Eindhoven.”

