Studenten vanaf september weer in de spits

Foto: Flickr/Shirley de Jong

Studenten in het mbo, hbo, en aan de universiteit mogen vanaf 1 september tóch in de spits reizen. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. Studentenvakbond Lsvb bevestigt bij de NOS de versoepeling die het kabinet morgen mogelijk bekend maakt.

Op dit moment mogen studenten alleen tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur gebruikmaken van het openbaar vervoer. Koepelorganisaties in het hoger onderwijs pleiten al langer voor een versoepeling.

Hoewel studenten vanaf september weer in de spit mogen reizen, blijven andere beperkingen bestaan. Uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat docenten meer werkdruk ervaren en zich zorgen maken om de kwaliteit van het (online) onderwijs.

‘Online is leuk voor even, het is een hulpmiddel’

“De overgang naar online hebben we goed gedaan. Maar online is leuk voor even, het is een hulpmiddel. Het echte onderwijs vindt fysiek plaats in gebouwen”, zegt Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van de Avans, tegen de NOS.

Eerder heeft Rüpp al aangekondigd dat eerstejaarsstudenten de eerste twee periodes van het nieuwe studiejaar voorrang zullen krijgen bij het volgen van onderwijs op locatie.

Ruimtegebrek

In veel gebouwen blijft ruimtegebrek een probleem zolang de anderhalve meter wordt gehandhaafd. Maar volgens epidemioloog Patricia Bruijning zijn uitzonderingen denkbaar. “Het is de vraag of je de anderhalve meter overal en altijd moet handhaven, dat is voor heel veel studies heel lastig. Je kunt ook bredere kaders stellen, bijvoorbeeld: vermijd drukte, dichte ruimten, en nabijheid. Volle collegezalen vallen dan af, maar je kan bijvoorbeeld in een kleine groep wel een practicum doen zonder de anderhalve meter strikt aan te houden”, zegt epidemioloog Patricia Bruijning tegen de NOS.

Wat straks mogelijk is, is een kwestie van maatwerk, zegt Bruijning. “Per opleiding of studie zal goed gekeken moeten worden waar fysiek onderwijs nodig is. Als iedereen zich netjes aan de regels zou houden, kan er van alles.”

Bestuursvoorzitter Rüpp sluit zich daarbij aan. “Zolang er geen vaccin is, zullen we met beperkingen te maken hebben. Maar kijk voor die tijd onder welke voorwaarden je kunt afstappen van bepaalde maatregelen. Test studenten regelmatig, zorg dat ze hygiënemaatregelen volgen. Dan kunnen we veel meer groepen compleet onderwijs geven.”