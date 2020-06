Tentamens op de Onderwijsboulevard: ‘Ik heb me laten testen, anders mocht ik niet komen’

Op alle Avanslocaties worden sinds maandag weer tentamens afgenomen. Altijd op anderhalve meter in het Atrium én met het dringende verzoek om vooraf je handen te desinfecteren voor je naar binnen mag. Punt vroeg studenten hoe het is om eindelijk weer binnen de Bossche Avansmuren te zijn.

“Ik heb me dit weekend laten testen op corona”, zegt tweedejaars Verpleegkundestudent Liza Kuindersma. “Anders had ik niet naar Avans mogen komen om mijn tentamens te maken. Ik ben een beetje verkouden, dus ik nam voor de zekerheid contact op met mijn studieloopbaanbegeleider. Die zei me dat ik niet mocht komen als ik klachten heb, daarom heb ik de test gedaan.”

In de kantine zit student Judith Pietjouw mét mondkapje te wachten tot haar bus vertrekt. “Die draag ik omdat ik lichte keelpijn heb. Ik wilde toch graag mijn tentamens maken, dus heb ik een mondkapje op uit voorzorg.” De student Verpleegkunde denkt wel dat ze zich gaat laten testen. “Ik werk in de wijkzorg met ouderen, ik wil het virus natuurlijk niet aan hen doorgeven.”

Volgens mede-Verpleegkundestudent Liza is zo’n test geen pretje. “Ze moeten heel diep je neus in. Dat is best pijnlijk. Ik ben blij dat ik negatief getest ben en gewoon mijn tentamens kan maken.”

“Ik ben blij dat ik weer even op Avans ben, ook al is het anders door de maatregelen”

Jasper van Duijnhoven, vierdejaars Bouwkunde, was al lange tijd niet meer op Avans in Den Bosch te vinden vanwege zijn minor in Tilburg en zijn afstudeerstage. “Vorige week heb ik mijn scriptie ingeleverd, maar ik moet nog twee wiskundetentamens maken. Ik ben blij dat het normale leven weer een klein beetje op gang komt. Ik merk ook dat de maatregelen hier goed in acht worden genomen.”

Langs het desinfectiepaaltje lopen

“Ik vond het gek om hier weer te zijn na al die tijd thuiszitten”, zegt Verpleegkundestudent Evi Eberson. “Maar ik ben wel opgelucht, want het volgen van online lessen is echt niks voor mij. Ik heb een hele korte spanningsboog en was snel afgeleid.” Wel is het volgens de tweedejaars “anders” binnen de muren van Avans. “Door alle maatregelen is het wel even wennen. Ik vind dat Avans het goed gedaan heeft met de desinfectiepaaltjes waar je langs loopt voor je naar binnen mag in het Atrium en de looplijnen op de vloer.”

Of binnen Avans de maatregelen ook gehandhaafd kunnen worden als er meer studenten in het gebouw aanwezig zijn, betwijfelt student Judith. “Sommige mensen hebben lak aan de maatregelen. Ik weet niet of het dan nog wel zo veilig is.”